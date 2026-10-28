„Junior MasterChef Australia“Neuer TV-Job für Meghan – Show kehrt nach sechs Jahren zurück

Schon im April war Meghan Markle im australischen Fernsehen zu sehen. Mit ihrem Gastaufritt in der Kochshow „MasterChef Australia“ sorgte sie laut Produktionsfirma für die höchste Sonntags-Einschaltquote seit 2023. Jetzt steht der Herzogin von Sussex ein längerer Aufenthalt in Australien bevor.

Wie der australische Sender „Network 10“ bestätigt, wird Meghan Markle im kommenden Jahr gemeinsam mit der australischen Fernsehköchin und „MasterChef“-Jurorin Poh Ling Yeow für die Kinder-Kochsendung „Junior MasterChef Australia“ vor der Kamera stehen. Das Format kehrt nach sechs Jahren ins Fernsehen zurück.

„Ich liebe es, mit meinen eigenen Kindern zu kochen. Deshalb wird es viel Spaß machen, zu sehen, was diese jungen Talente in der Küche zaubern“, wird Meghan Markle von der Produktionsfirma Endemol Shine Australia zitiert und freut sich auf die Kinderversion der beliebten Kochsendung „MasterChef Australia“. Die Dreharbeiten sollen 2027 im Bundesstaat Victoria stattfinden. Wann genau und wie lange die ehemalige „Suits“-Darstellerin dafür in Australien verweilen wird, ist bisher nicht bekannt. (tsch)