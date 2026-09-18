Nach vier Jahren heißt es Abschied nehmen: Nina Ensmann kehrt „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ den Rücken. In der Rolle der Jessica Reichelt war sie erstmals am 1. September 2022 in Folge 7590 der RTL-Kultserie zu sehen. Die letzte Episode mit Ensmann ist bereits abgedreht und wird am Donnerstag, 1. Oktober, um 19,40 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Eine Woche vorher ist die Folge bereits bei RTL+ verfügbar.

„Es ist wahnsinnig schwer“, wird Nina Ensmann in einer RTL-Pressemitteilung zitiert. „Aber nach vier Jahren folgt jetzt eine andere und tolle Zeit.“ Der letzte Drehtag soll für die Schauspielerin höchst emotional gewesen sein. „Man verbringt hier am Set und im Studio so viel Zeit miteinander und lernt dabei nicht nur seine Kolleginnen und Kollegen, sondern auch die Menschen hinter den Kulissen kennen. Über die Jahre wachsen einem alle sehr ans Herz“, sagt die 41-Jährige.

Bei einer ihrer letzten Szenen mit Lars Pape als Michi seien dann auch die Tränen geflossen. „Wir sollten eigentlich nicht weinen - aber wir haben beide geweint. Schon in der Probe“, so die Schauspielerin.

Nina Ensmann kehrt auch Berlin den Rücken

Für Nina Ensmann und ihre Familie beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Denn die gebürtige Münsteranerin verlässt gemeinsam mit ihrem Partner und ihrem zweijährigen Sohn auch Berlin und zieht wieder zurück ins Rheinland. „Es ist gerade sehr, sehr viel auf einmal. Das bringt mich emotional schon ziemlich an meine Grenzen, aber ich freue mich auf meine Heimat“, verrät sie gegenüber RTL.

Von den GZSZ-Fans verabschiedet sie sich mit folgenden Worten: „Die GZSZ-Fans sind für mich die treuesten Fans, die man sich vorstellen kann.“ Und weiter: „Dieser positive, tolle und wahnsinnig geniale Kult - das seid ihr. Ohne euch und ohne das gesamte Team wäre GZSZ nicht das, was es ist: Kult.“

Achtung, Spoiler: Wie es mit Nina Ensmanns Figur Jessica weitergeht, steht ebenfalls schon fest. Jessica geht nach London, um dort in einem Krankenhaus zu arbeiten - an der Seite ihres Ehemanns Philip (Jörn Schlönvoigt). Sie erleidet also keinen Serientod und bekommt ihr Happy End. Nina Ensmann sagt dazu: „Ich freue mich sehr für meine Rolle, dass sie diesen schönen Abschluss bekommt. Und ich finde: Den sollte wirklich niemand verpassen.“ (tsch)