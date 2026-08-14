Seit April 2025 befindet sich die Pop-Band BTS auf ihrer „Arirang World Tour“. Die Tournee wurde von den Fans sehnlichst erwartet, denn die siebenköpfige Band feierte damit ihr Comeback auf der Bühne.

Grund für die Band-Pause war der obligatorische Militärdienst, den die Bandmitglieder in Südkorea absolvieren mussten. V trat 2023 in den Militärdienst ein, bis er im Juni 2025 schließlich aus dem Dienst entlassen wurde. Dabei zog sich der Sänger offenbar eine Verletzung zu, mit der er noch heute zu kämpfen hat.

Wie „BBC“ berichtet, erklärte Kim Tae-hyung, wie V mit bürgerlichem Namen heißt, in einem Livestream der Band, dass er wegen eines Hörverlusts auf einem Ohr in Behandlung ist.

BTS-Star spricht in Livestream über gesundheitliche Probleme

Demnach habe der 30-Jährige bereits seit zweieinhalb Jahren damit zu kämpfen. So habe sich sein Hörvermögen während seiner Zeit beim Militär drastisch verschlechtert: „Wenn mein Hörvermögen im linken Ohr bei 100 liegt, beträgt es im rechten nur etwa 30“, erklärte er in dem Stream gegenüber seinen Fans.

Es ist das erste Mal, dass V öffentlich über seinen Hörverlust gesprochen hat. Der Musiker erklärte, dass er die Probleme anfangs nicht ernst genommen habe, mittlerweile aber Medikamente einnehme und in ärztlicher Behandlung sei. (tsch)