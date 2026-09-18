Er war die unangefochtene Pop-Ikone des deutschsprachigen Raums, stürmte als erster Künstler mit einem deutschsprachigen Titel die US-Charts und verzehrte sich doch an der Last des eigenen Erfolgs. Jahrzehnte nach seinem tragischen Tod blickt die neue ARTE-Dokumentation „Falco - Mon Amour“ auf den verletzlichen Menschen hinter der strahlenden Glitzerfassade von Hans Hölzel. Im Zentrum des Films steht eine Frau, die ihm so nahekam wie kaum eine andere: Caroline Perron, das franko-kanadische Model und Falcos letzte große Liebe.

Mehr als 25 Jahre nach dem verhängnisvollen Tag in der Dominikanischen Republik gibt Perron persönliche Einblicke in ein Leben zwischen Genie und Wahn. Sie erlebte den Wiener nicht als die unnahbare Kunstfigur, sondern als Mann voller Charme und Humor, aber auch tief sitzender Selbstzweifel und Exzesse. Perron teilt Erinnerungen, während sie unter anderem die Falco-Villa im niederösterreichischen Gars am Kamp besucht, in der sie eine Zeitlang mit Falco lebte.

Aufstieg und Fall eines Weltstars

Seine frühere Lebensgefährtin Caroline Perron kehrt für die Dokumentation „Falco - Mon Amour“ in die Falco-Villa in Gars am Kamp zurück, in der das Paar während der Beziehung lebte. (Bild: ARTE/Kobalt Kreation) Copyright: ARTE/Kobalt Kreation

Die Dokumentation von Regisseur und Falco-Intimus Hannes Rossacher beschränkt sich dabei nicht allein auf ihre Sicht. Weggefährten, Bandmitglieder, Produzenten und Experten beleuchten unterschiedliche Facetten des Künstlers und zeichnen sein Leben nach: Von der Geburt als einziges Kind (seine Mutter hatte zwei seiner Drillingsgeschwister in der Schwangerschaft verloren) über den Beginn der Musikkarriere den Wiener Clubs der 1970er-Jahre bis zum weltweiten Triumphzug. Hans Hölzel erschuf die Kunstfigur Falco - benannt nach dem DDR-Skispringer Falko Weißpflog, inklusive international verdaulichem „c“ -, um Freiheit zu gewinnen. Doch die Rolle entwickelte sich zur Zerreißprobe.

Bereits mit „Der Kommissar“ gelang ihm der Sprung in die internationalen Hitparaden. Mit „Rock Me Amadeus“ folgte 1986 der globale Höhepunkt inklusive Platz eins in den USA. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war Falco unsterblich, die Doku zeigt, dass ihm sogar die „Simpsons“-Macher Tribut zollten: In der Folge „Selma heiratet Hollywoodstar“ wird eine Musical-Version von „Planet der Affen“ aufgeführt, ein Chor singt darin den Song „Dr. Zaius“ zur Melodie von „Rock Me Amadeus“. Danach lief aber längst nicht alles glatt für den Popstar: Für den kontroversen Hit „Jeanny“ musste er harte Kritik einstecken. Und dass er bei „Body Next to Body“ seine Duettpartnerin, 80er-Kultblondine Brigitte Nielsen, eher nach optischen als nach musikalischen Gesichtspunkten aussuchte, macht die Doku ebenfalls deutlich.

Happy End für Falcos letzte große Liebe

Ohnehin holten den Musiker die Schattenseiten des Ruhms immer wieder ein. Sein Weg führte ihn schließlich in die Dominikanische Republik, wo er fernab des Trubels zur Ruhe kommen wollte. Wie die Doku zeigt, arbeitete er dort auch an neuer Musik, bevor am 6. Februar 1998 sein Leben bei einem schweren Autounfall endete. Begraben ist er auf dem Wiener Zentralfriedhof, 2014 wurde auch seine Mutter Maria Hölzel auf ihren Wunsch hin in Falcos Grab beigesetzt.

Was bleibt, ist das Vermächtnis eines Giganten der Musikgeschichte, der, wie die Doku nicht zu Unrecht behauptet, als einer der ersten weißen Rapper gelten darf und dessen Einfluss bis heute im Deutschrap spürbar ist und dessen musikalischem Erbe nicht nur bei Tribute-Konzerten gedacht wird.

Falco sei „ein Teil meines Lebens, etwas, das nie stirbt“, sagt auch Perron am Ende des Films sichtlich angefasst: „Ich versuche, mir nur die schönen Erinnerungen zu bewahren.“ Ein privates Happy End gab es für die Franko-Kanadierin ohnehin: Nachdem sie vor zehn Jahren nach Wien zurückgekehrt war, lernte sie Falcos Ex-Bandkollegen und Wegbegleiter Peter Vieweger kennen und lieben, wie sie in der Doku erzählen. Seit 2025 sind die beiden verheiratet. (tsch)