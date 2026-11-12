„Mit Schrotflinten“„Dallas“-Star Patrick Duffy spricht über den Mord an seinen Eltern

Im Jahr 1986 verlor der durch die Fernsehserie „Dallas“ bekannt gewordene Schauspieler Patrick Duffy seine Eltern durch ein Gewaltverbrechen. Im Gespräch mit Moderator Steve Kmetko im Podcast „Still Here Hollywood“ blickt der heute 77-Jährige auf die Tat zurück, bei der Terrence und Marie Duffy in ihrer eigenen Bar im US-Bundesstaat Montana erschossen wurden.

Wie Patrick Duffy im Podcast schildert, hatte sein Vater die beiden späteren Täter zuvor wegen Trunkenheit und ungebührlichen Verhaltens des Lokals verwiesen. Im Laufe derselben Nacht kehrten die Männer jedoch bewaffnet zurück.

Rückkehr der Täter mit Schrotflinten

„Es war schon sehr spät in der Nacht. Außer meinem Vater und meiner Mutter war niemand mehr in der Bar“, erinnerte sich der Darsteller des Bobby Ewing. „Und dann kamen sie mit ihren Schrotflinten herein.“

Zeugenaussagen aus dem späteren Gerichtsverfahren zufolge habe Terrence Duffy die Männer bemerkt, sei einen Schritt auf sie zugegangen und habe noch angesetzt: „Ich hatte euch doch gesagt, dass ihr ...“.

Daraufhin eröffneten die Angreifer das Feuer. Marie Duffy, die am anderen Ende des Raumes ein Kreuzworträtsel löste, eilte ihrem Mann zu Hilfe und wurde ebenfalls erschossen. Die Täter entwendeten Bargeld aus der Kasse sowie mehrere Flaschen Alkohol und flüchteten. Beide Männer wurden später zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Halt durch den Buddhismus und Hilfe vom Sender

Nach dem Anruf seiner als Polizistin tätigen Schwester belagerten rasch Kamerateams das Haus des Schauspielers. In dieser Ausnahmesituation habe ihm die Produktionsfirma Lorimar, die für „Dallas“ verantwortlich zeichnete, einen Privatjet für den Flug nach Montana sowie einen Pressesprecher zur Abwehr der Medienanfragen organisiert. „Das war also geregelt“, sagte Duffy laut dem Podcast rückblickend.

Bevor er die Reise antrat, musste der damals Ende 30-Jährige jedoch seine beiden Söhne Padraic und Conor informieren, die gerade für die Schule aufstanden. Halt fand Duffy dabei im Buddhismus, den er bereits seit 15 Jahren praktizierte. Gegenüber Steve Kmetko berichtete er, wie er die Jungen ins Haus bat: „Ich werde mit euch gemeinsam Mantras rezitieren.“

Seinen Kindern erklärte er den Verlust mit den Worten: „Wir müssen für Oma und Opa chanten, weil sie beide getötet worden sind.“ Diese spirituelle Praxis habe ihm maßgeblich dabei geholfen, den plötzlichen Tod seiner Eltern zu bewältigen. (jag)