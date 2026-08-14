Peter Giesel lässt sich zur Villa der Beckhams schippern und stellt fest„Die haben nie hier gewohnt!“

Die Welt der Reichen und Schönen hautnah erleben. Genau das will TV-Moderator Giesel in Miami. In der aktuellen Folge der Kabel-Eins-Sendung „Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur“ soll es um Luxus, Promi-Villen und jede Menge Glamour gehen. Dafür bucht er eine Bootstour vorbei an den künstlich angelegten Inseln Star Island und Hibiscus Island. Doch statt auf die Villen der Stars trifft Giesel vor allem auf eines: jede Menge falsche Behauptungen.

Giesel ist zwar dafür bekannt, Abzocke aufzudecken, als Immobilienexperte hat er sich bislang allerdings weniger einen Namen gemacht. Deshalb bekommt er professionelle Unterstützung: Der lizenzierte Makler Andrejko Stephan ist mit an Bord. Und der hat sich vorbereitet. Sehr gut sogar.

Für 33 Euro pro Person geht es zunächst auf die rund einstündige Bootstour. Während der Tourguide fleißig erklärt, welcher Promi angeblich in welcher Villa wohnt, zieht Stephan einen Zettel aus der Tasche. Darauf: eine Liste mit den tatsächlichen Wohnorten der Stars. Namen darf der Makler aus Datenschutzgründen vor der Kamera nicht nennen. Dafür kann er ziemlich eindeutig grünes oder rotes Licht geben, wenn der Tourguide mal wieder eine Promi-Behauptung aufstellt. Und das rote Licht leuchtet erstaunlich oft.

„So langsam macht sich Frust breit“

Seit 2015 deckt Peter Giesel in „Achtung Abzocke“ die Maschen der Urlaubsbetrüger auf. (Bild: Joyn / Robin Ahne) Copyright: Joyn / Robin Ahne

Als Erstes wird eine Villa gezeigt, in der angeblich der ehemalige Boxweltmeister Floyd Mayweather lebt. Doch Stephan korrigiert sofort: Mayweather habe sich erst vor einem Monat auf einer anderen Insel ein Haus für 22 Millionen Dollar gekauft. Der Tourguide liegt also daneben. Giesel versucht, sich die Laune nicht sofort verderben zu lassen. Doch die nächste Promi-Villa macht es ihm nicht gerade leichter. In dem Haus, in dem angeblich der puerto-ricanische Latin-Pop-Sänger Ricky Martin wohnt, hat dieser zwar tatsächlich einmal gelebt. Doch das sei 2012 gewesen.

Giesels persönliches Highlight der Tour steht noch bevor: das Haus von Jennifer Lopez. Doch auch hier stammen die Infos wohl eher nicht aus der aktuellen Zeit. Lopez soll bereits seit 26 Jahren nicht mehr in der Villa wohnen, die der Tourguide als ihr Zuhause anpreist. Aktualität wird auf dieser Bootstour offenbar eher kleingeschrieben.

Und langsam reicht es Giesel. Weitere Behauptungen stellen sich als falsch heraus und die Stimmung an Bord kippt. „So langsam macht sich Frust breit.“ Als es schließlich um den Fußballer David Beckham geht, kann der Makler es selbst kaum fassen: „Er hat hier nie ein Haus gehabt. Er hat eine Wohnung Downtown und er hat gerade jetzt für 70. Millionen ein Haus gekauft an der North Bay Road.“ Und das liege ganz woanders.

1:0 für Peter Giesel

Nach einer Stunde ist die Tour vorbei. Für Giesel war das eher eine Hafentour als eine Reise durch die Welt der Promi-Immobilien. Von den zahlreichen Häusern, mit denen die Tour geworben hat, sollen gerade einmal fünf tatsächlich korrekt gewesen sein. Giesel stellt die Verkäuferin nach der Tour zur Rede.

„Die haben alle nie auf diesen Inseln gewohnt“, konfrontiert Giesel die Verkäuferin. Doch die Ertappte versucht sich herauszureden. Beim Thema Beckham versucht sie, im Internet Beweise dafür zu finden, dass der Fußballstar tatsächlich auf der Insel wohne. Nur: Sie findet nichts. Ganz schön peinlich. Oder wie Beckham vielleicht sagen würde: 1:0 für Giesel.

„Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur“ läuft wöchentlich um 20.15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn. (tsch)