Peter Giesel testet beliebtes Urlaubsgetränk - und erschrickt„Ich werde die nicht mehr anrühren!“

Peter Giesel ist in der aktuellen Folge der Kabel Eins-Sendung „Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur“ unter anderem an der Amalfiküste unterwegs. Die ist nicht nur für Pizza, traumhafte Strände und jede Menge Touristen bekannt, sondern auch für ihr gelbes Gold: Limoncello. Den italienischen Zitronenlikör gibt es dort in zahlreichen Geschäften. Giesel will genauer hinschauen. In sechs verschiedenen Läden kauft er jeweils eine Flasche. Preislich ist alles dabei. Die unterschiedlichen Limoncelli kosten zwischen sechs und 17 Euro.

Schon beim ersten Schluck kommt der Moderator ins Husten: „Also, das ist seit Jahren der erste Limoncello, den ich mal trinke.“ Den Shot hat er in einem Laden zum Probieren bekommen. Und der soll an diesem Tag nicht sein letzter bleiben. Denn am Abend steht für Giesel und sein Team die große Limoncello-Verkostung an. Doch schon vor dem ersten Vergleich beschleicht ihn ein ungutes Gefühl: Er ahne, dass er „abgezockt“ worden sei. Also probiert sich das Team durch die sechs Flaschen. „Wir wissen nicht, was uns erwartet“, so Giesel.

„Nur so halb legal erworben“

Seit 2015 deckt Peter Giesel in „Achtung Abzocke“ die Maschen der Urlaubsbetrüger auf. (Bild: Joyn / Robin Ahne) Copyright: Joyn / Robin Ahne

Einen Unterschied erkennt man allerdings schon mit bloßem Auge: Die Getränke haben deutlich unterschiedliche Gelbtöne. Und auch geschmacklich fallen einige Flaschen durch. „Der schmeckt so ein bisschen wie auf meiner Abi-Party“, bemerkt Giesel nach einem Schnaps. Der sei damals „nur so halb legal erworben“ worden.

Am Ende fällt das Urteil des Teams eindeutig aus: Nur zwei der sechs Flaschen können überzeugen. Bei den anderen schaut Giesel genauer hin. Er nimmt die Inhaltsstoffe unter die Lupe und stößt dabei unter anderem auf E102, einen synthetischen Azofarbstoff mit einer leuchtend gelben bis orangegelben Farbe. Dieser kann Hautreaktionen und auch Asthmaanfälle auslösen und bei Kindern die Aktivität und Aufmerksamkeit beeinträchtigen.

„Ich werde die nicht mehr anrühren“, stellt Giesel klar. Bei den beiden Limoncelli, die Giesel und sein Team überzeugen konnten, sieht die Zutatenliste dagegen deutlich übersichtlicher aus: Darin stecken ausschließlich Zitronen von der Amalfiküste, Zucker, Wasser und Alkohol.

„Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur“ läuft wöchentlich um 20.15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn. (tsch)