Polizei vor Ort: Mehrere Schüsse auf türkische Bar in Köln

Mehrere Schüsse haben am frühen Samstagmorgen (5. September) eine Bar in Köln-Ostheim getroffen.

Gegen 7 Uhr fielen laut ersten Polizei-Informationen mehrere Schüsse auf eine türkische Bar in der Frankfurter Straße.

Verletzt wurde niemand. Zum Motiv macht die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben.

Ob es Parallelen zum Einsatz auf der Bonner Straße gibt, ist noch unklar. Hier prüft die Polizei einen Zusammenhang mit einer neuen Form der Erpresserkriminalität. Ein konkreter Hinweis darauf liegt bislang aber nicht vor.

Die Schüsse krachten am Montagmorgen (31. August) in die Scheibe des zu diesem Zeitpunkt noch geschlossenen Lokals. Verletzt wurde niemand. Der Täter flüchtete, auf dem Bürgersteig lagen Patronenhülsen im Kaliber neun Millimeter. Ein Zeuge beschrieb einen dunkel gekleideten, glatzköpfigen Mann mit Kapuzenpullover. Die Polizei sperrte die Straße ab und setzte Spürhunde ein.

Bereits im August waren ein Juweliergeschäft auf der Keupstraße und ein Uhrengeschäft in der Kölner Innenstadt beschossen worden. In Erftstadt schossen zwei Vermummte auf Haus und Auto eines türkischen Geschäftsmanns.

Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen spricht laut „Kölner Stadt-Anzeiger“ von einem „neuen Kriminalitätsphänomen“. In der Öffentlichkeit wird es „türkische Gen-Z-Mafia“ genannt. Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden handelt es sich nicht um eine einzige Organisation. (mt/red)