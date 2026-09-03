Die Kölner Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem 22-jährigen Phillip G. aus Bilderstöckchen. Der junge Mann wird seit Freitagabend, dem 14. August, vermisst.

Zuletzt wurde er am Rudolfplatz gesehen, wo er sich von Angehörigen verabschiedete. Er kehrte nicht in seine Wohnung zurück und ist seitdem nicht mehr erreichbar. Da der 22-Jährige psychisch krank ist und auf Medikamente angewiesen ist, könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden.

Personenbeschreibung des Vermissten

Der Vermisste ist 1,85 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er hat kurzes, blondes Haar, trägt einen Ohrring am linken Ohr und ein Nasenpiercing. Zuletzt war er mit einem schwarzen T-Shirt mit floralem Rückenaufdruck, einer schwarzen Cargohose und schwarzen Sneakern bekleidet.

Ein Foto gibt es hier auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW.

Die Vermisstenstelle der Kriminalpolizei bittet Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Phillip G. geben können, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)