Ein Gericht hat Fotos aus Überwachungskameras aus dem Einrichtungshaus Segmüller in Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) freigegeben. Mit den Aufnahmen fahndet die Kriminalpolizei nun öffentlich nach drei unbekannten Tatverdächtigen wegen Ladendiebstahls. Es handelt sich um zwei Frauen und einen Mann.

Das Trio stahl am Samstag, 21. März 2026, Bettwäsche sowie Teppiche der Marke „Joop!“. Über die Höhe der Beute macht die Polizei keine Angaben. Ein Set ist in der Regel nicht unter 100 Euro zu kaufen. Auf einem der Fotos ist zu sehen, dass eine der Frauen ein Kleinkind im Kinderwagen schiebt.

Eine der beiden Frauen schob einen Kinderwagen. Copyright: Polizei

Die zweite Frau trägt dunkles Haar. Copyright: Polizei

Eine weitere Aufnahme einer der drei Tatverdächtigen. Copyright: Polizei

Die beiden Frauen befanden sich in Begleitung dieses Mannes. Copyright: Polizei

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Tatverdächtigen machen? Wer hat am 21. März Verdächtiges im Einrichtungshaus Segmüller gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei im Rhein-Erft-Kreis unter 02271/81-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (jtü)

Grundsätzlich sind die Hürden für eine Öffentlichkeitsfahndung hoch. Dafür ist ein richterlicher Beschluss erforderlich – das Gericht prüft auf Antrag der Staatsanwaltschaft, ob tatsächlich alle anderen zur Verfügung stehenden Ermittlungsansätze ausgeschöpft worden sind.

Begründung: Die Persönlichkeitsrechte sind in der Verfassung als ein hohes Gut verankert, auch dann, wenn es sich um einen gesuchten mutmaßlichen Straftäter handelt. In der Regel vergingen in den vergangenen Jahren bei solchen Fahndungsaufrufen im Rhein-Erft-Kreis mehrere Monate.