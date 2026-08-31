Mithilfe von Hund Ciri hat die Polizei drei junge Männer festgenommen, die in der Nacht zu Montag versucht hatten, in die Gesamtschule in Rheindorf einzubrechen. Zeugen hatten laut Polizei um 22.40 Uhr die 110 gerufen und gemeldet, dass drei Männer gerade versuchen, in die Schule an der Elbestraße einzubrechen.

Einen (17) nahmen die Einsatzkräfte vor der Schule fest. Die beiden mutmaßlichen Komplizen (17 und 18), die inzwischen aufs Dach geflohen waren, legten sich sofort auf den Boden, als sie Einsatzhund Ciri sahen. (nip)