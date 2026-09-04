Farb-Attacke auf ein Kölner Bundesamt: Am Freitag (4. September) ist das Dienstgebäude des Bundesamtes für Logistik und Mobilität Ziel eines Farbbomben-Angriffs geworden. Wie die Polizei bestätigt, soll eine Personengruppe gegen 11 Uhr Farbbeutel auf das Gebäude geworfen haben. Mindestens zwei zerplatzten an einer Glasfront.

Farbbomben gegen Bundesamt – weitere Gebäude in Köln betroffen

„Wir haben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen“, erklärte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Der Staatsschutz sei informiert. Laut Polizei ist es im Kölner Stadtgebiet zu weiteren Farbschmierereien gekommen. Unter anderem sei eine Bankfiliale betroffen, so die Sprecherin. Die Begehungsweise sei ähnlich.

Auf einem Foto, das dem „Express“ privat zugeschickt wurde, ist neben oranger Farbe an einer Glasfront des Bundesamtes auch ein aufgehängtes Plakat mit der Aufschrift „Nahtod“ zu sehen. Dies wurde aber offenbar schnell abgehängt. Wer hinter den Taten steckt, ist noch unklar.

Das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) ist unter anderem für die zivile Notfallversorgung im Straßenverkehr verantwortlich und nimmt Aufgaben im Bereich der zivil-militärischen Zusammenarbeit wahr. Im Juli letzten Jahres haben die Bundeswehr und das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) eine Kooperationsvereinbarung zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands unterzeichnet. (iri)