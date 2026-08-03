Der Musiker Phil Collins blickt auf einen dramatischen Tiefpunkt im Zusammenhang mit seiner Alkoholkrankheit zurück. Wie die britische Zeitung „The Sunday Times“ berichtet, lag der 75-jährige Grammy-Preisträger im April 2024 aufgrund exzessiven Alkoholkonsums bewusstlos in einem Schweizer Krankenhaus.

Sein langjähriger Manager benachrichtigte daraufhin die fünf Kinder des Künstlers – die Töchter Lily und Joely sowie die Söhne Simon, Nicolas und Matthew –, damit sie an sein Krankenbett eilen. Es sei darum gegangen, ob lebenserhaltende Maßnahmen aufrechterhalten werden sollten.

„Meine Nieren versagten, meine Organe machten schlichtweg dicht. Menschen kamen, um Abschied zu nehmen“, erinnerte sich Collins gegenüber „The Sunday Times“. An diese Momente habe er selbst jedoch keine Erinnerung: „Ich hatte keine Ahnung, was vor sich ging. Alle hatten Angst, mich nie wiederzusehen. Es hätte alles sehr schlimm ausgehen können.“

Sieben Monate im Krankenhaus

Laut dem Bericht von „The Sunday Times“ wurde Collins bereits im November 2023 wegen gesundheitlicher Komplikationen infolge seines Alkoholkonsums ins Krankenhaus eingeliefert. Zwar konnte er drei Tage vor Weihnachten entlassen werden, musste jedoch nur wenige Wochen später erneut auf die Intensivstation verlegt werden. Insgesamt verbrachte der Musiker sieben Monate im Krankenhaus.

„Ich hatte großes Glück, da wieder herausgekommen zu sein“, sagte Collins. Er ergänzte: „Unnötig zu erwähnen, dass ich seitdem keinen Tropfen mehr getrunken habe.“

Später im Jahr 2024 kam die Familie im Hotel Mandarin Oriental im Londoner Stadtteil Knightsbridge zusammen, um vier Tage gemeinsam zu verbringen. Seine 37-jährige Tochter, die Schauspielerin Lily Collins, habe unter Tränen neben ihm gesessen und gesagt: „Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Momente noch erleben darf.“ Collins beschrieb das Familientreffen als herausragende Erfahrung, deren Bedeutung er kaum überbetonen könne.

Langjährige gesundheitliche Probleme

Bereits in seiner 2016 erschienenen Autobiografie „Not Dead Yet“ hatte Collins offengelegt, dass er nach turbulenten privaten Phasen und einer Rückenverletzung eine schwere Alkoholabhängigkeit entwickelte. „Nacht für Nacht liege ich im Bett, starre durch das Dachfenster in den grauen Schweizer Himmel und bereue mein Leben“, schrieb er damals. „Ich bin ganz allein, abgesehen von meinen guten Freunden Johnnie Walker und Grey Goose.“

Auch abgesehen von der Alkoholkrankheit hat Collins mit gravierenden gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen. Anfang des Jahres äußerte er sich dazu im BBC-Podcast „Eras“ gegenüber Moderatorin Zoe Ball: „Es ist ein anhaltender Prozess. Ich habe eine Rund-um-die-Uhr-Pflegekraft im Haus, die sicherstellt, dass ich meine Medikamente ordnungsgemäß einnehme. Ich hatte Probleme mit dem Knie. Alles, was bei mir schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen.“

Neben Nierenproblemen und Diabetes Typ 2 leidet Collins an Nervenschäden. Diese Einschränkungen führten schließlich dazu, dass er nicht mehr als Schlagzeuger auftreten konnte. Vor der letzten Tournee seiner Band Genesis im Jahr 2022 zog er sich endgültig aus dem aktiven Konzertleben zurück. (jag)