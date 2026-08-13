Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (22) hat am Montag (10. August) ihr Studium der Sozialwissenschaften an der Universität Oslo fortgesetzt. Zuvor hatte die Tochter von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit in Australien studiert. Zum Semesterauftakt wurde die Thronfolgerin an der Fakultät für Sozialwissenschaften von der Rektorin, der Dekanin sowie der Vorsitzenden des Studentenparlaments offiziell empfangen.

Ingrid Alexandra von Norwegen studiert Sozialwissenschaften

Nach Angaben des norwegischen Königshauses soll die Prinzessin ihr Studium künftig als reguläre Studentin absolvieren. Ob dies vollumfänglich gelingen kann, wird von Beobachtern jedoch infrage gestellt. So äußerte die Königshaus-Expertin Caroline Vagle gegenüber dem Magazin „Se og Hør“ Skepsis: „Sie wird immer Prinzessin Ingrid Alexandra sein.“

Mit dem Wechsel an die Heimatuniversität rückt die 22-Jährige nicht nur räumlich näher an ihre Familie heran – insbesondere an ihre Mutter Kronprinzessin Mette-Marit, die sich nach einer Lungentransplantation in der Genesung befindet –, sondern tritt auch akademisch in die Fußstapfen ihres Vaters Kronprinz Haakon, der ebenfalls Sozialwissenschaften studierte.

Fachleute erwarten, dass die Prinzessin trotz des angestrebten normalen Studienalltags weiterhin von Personenschützern begleitet wird. Zudem steht im Raum, dass sie parallel zu ihrer Ausbildung schrittweise mehr repräsentative Aufgaben innerhalb des Königshauses übernehmen könnte.