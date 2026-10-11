„Surreal“Prinzessin Kate und Charlotte fahren plötzlich mit der U-Bahn

Prinzessin Kate (44) und ihre Tochter Prinzessin Charlotte (11) haben Fahrgäste des Londoner Nahverkehrs überrascht. Die beiden Mitglieder des britischen Königshauses nutzten die U-Bahn für einen gemeinsamen Weg durch die britische Hauptstadt. Dies belegt eine Videoaufnahme, über die die britische Zeitung „The Sun“ berichtet.

Dem Bericht zufolge stiegen die Prinzessin von Wales und ihre elfjährige Tochter in einen Zug der Elizabeth Line und mischten sich dort ohne großes Aufsehen unter das reguläre Publikum. Begleitet wurden sie lediglich von unauffällig agierenden Sicherheitskräften. Das genaue Ziel der beiden blieb unbekannt.

„Surreal“: Überraschter Augenzeuge schildert Situation

Ein Augenzeuge beschrieb die unerwartete Begegnung gegenüber der „The Sun“ als „surreal“. Es sei „wirklich unerwartet“ gewesen, „die Prinzessin von Wales und Prinzessin Charlotte in der Elizabeth Line zu sehen. Das war wirklich völlig unerwartet“, so der Mitfahrende.

Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch führende Royals weckt historische Erinnerungen an Prinzessin Diana. Kates verstorbene Schwiegermutter unternahm zu Lebzeiten regelmäßig ganz alltägliche Ausflüge mit ihren Söhnen Prinz William und Prinz Harry – inklusive Fahrten mit Bus und Bahn –, um ihren Kindern trotz des Lebens im Palast ein Gespür für den Alltag außerhalb des königlichen Protokolls zu vermitteln.

Hier können Sie das Video sehen.

Prinzessin Kate legt Wert auf normalen Alltag für ihre Kinder

Prinzessin Kate legt Medienberichten zufolge großen Wert darauf, dass ihre Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis trotz ihrer royalen Herkunft möglichst normal aufwachsen. Im Podcast „Happy Mum, Happy Baby“ erzählte sie 2020, dass sie mit ihren Kindern bewusst Erfahrungen teilen möchte, die sie selbst als Kind geprägt haben – darunter gemeinsames Kochen, Basteln, Gärtnern und Zeit im Freien. Ein glückliches Zuhause und ein sicheres Umfeld seien ihr besonders wichtig, betonte sie.

Auch im Alltag sollen die Kinder Verantwortung übernehmen: Laut der britischen Zeitung „The Independent“ berichtete Kate bei einem Besuch in Pulborough am 30. September 2026, dass sie und William beim Abwasch zusammenarbeiten – sie spüle, er trockne ab. Auch die Kinder würden bei der Hausarbeit mithelfen.

Wie wichtig gemeinsame Routinen sind, bestätigte William bereits 2025 in einem Interview mit Eugene Levy: Die Familie esse zusammen und unterhalte sich am Tisch; eigene Smartphones seien für die Kinder tabu.