Seltener Star-Auftritt in der Städteregion Aachen: Priscilla Presley, die Ex-Frau von Elvis Presley, ist am Dienstag (20. Oktober 2026) in Begleitung ihres Sohnes Navarone Garibaldi Garcia in Baesweiler empfangen worden. Wie RTL berichtet, trat der 39-jährige Musiker bei dem offiziellen Termin überraschend selbst an das Mikrofon.

Priscilla Presley bringt ihren kamerascheuen Sohn mit nach Baesweiler

Für die Anwesenden bot sich ein ungewohntes Bild, da sich Garibaldi Garcia im Gegensatz zu seiner 81-jährigen Mutter üblicherweise aus der Öffentlichkeit heraushält. Der Frontmann der Rockband Them Guns entstammt Priscillas Beziehung mit dem Filmproduzenten Marco Garibaldi.

Nach dem Tod von Lisa Marie Presley im Jahr 2023 ist er das einzige noch lebende Kind der US-Schauspielerin. Er freue sich einfach, mit seiner Mutter unterwegs zu sein, erklärte der 39-Jährige und bedankte sich für den freundlichen Empfang vor Ort.

Eintrag ins Goldene Buch vor der großen Show

Der Besuch von Priscilla Presley in Nordrhein-Westfalen kam laut dem WDR auf Initiative des Musikers Detlef Malinkewitz zustande. Der Künstler aus Baesweiler landete unter dem Pseudonym L-Viz 1996 mit einer Rap-Version von Elvis Presleys Klassiker „In the Ghetto“ einen internationalen Erfolg. Nun holte er die Ex-Frau des King of Rock ‚n‘ Roll in seine Heimat.

Auch für Priscilla Presley war die Reise eine Rückkehr nach Deutschland: Als Tochter eines US-Offiziers lebte sie Ende der 1950er-Jahre zeitweise hier. 1959 lernte sie Elvis in Bad Nauheim kennen. Das Paar war vom 1. Mai 1967 bis zum 9. Oktober 1973 verheiratet.

Zum Programm gehörten neben der Pressekonferenz ein offizieller Empfang und der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt durch Bürgermeister Pierre Froesch. Auch US-Konsulin Alexandra Shema war dabei. „Es ist wunderbar zu sehen, wie Menschen zusammenkommen, um Musik und Erinnerungen zu feiern. Schön ist auch, dass Elvis’ kulturelles Erbe bis heute verschiedene Generationen beeinflusst“, sagte Presley.

Höhepunkt war der Abend im Pädagogischen Zentrum des Gymnasiums Baesweiler – an jenem Ort, an dem Malinkewitz als 18-jähriger Nachwuchsmusiker aufgetreten war.

Vor ausverkauftem Haus erzählte Priscilla Presley bei „An Evening with Priscilla Presley“ persönliche Anekdoten und Geschichten aus ihrem Leben an der Seite von Elvis. Dazu zeigte sie bislang unveröffentlichtes Archivmaterial. (jag)