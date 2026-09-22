Mit Ralf Richter ist ein weiteres Mitglied des Casts von „Das Boot“ gestorben. Nicht nur der Wahl-Kölner schaffte 1981 durch seine Rolle als Zentralemaat Frenssen in Wolfgang Petersens U-Boot-Drama den Durchbruch.

Nach dem überraschenden Erfolg starteten fast alle Schauspieler anschließend durch. Besonders Jürgen Prochnow und Herbert Grönemeyer konnten sich über eine erfolgreiche Karriere freuen, aber auch Martin Semmelrogge und Heinz Hoenig waren sehr gefragt.

Szene aus „Das Boot“: Ralf Richter (l.) sitzt neben Heinz Hoenig auf einer Pritsche. Jan Fedder (r.) macht sich die Haare schön. (Achvifoto) Copyright: imago images/Mary Evans

Ralf Richter mit 69 Jahren in Köln gestorben

Mit Richter ist ein weiterer Darsteller des 1981 erschienenen Filmklassikers verstorben. Bereits zuvor waren mehrere Kollegen aus der Besetzung gestorben.

Klaus Wennemann spielte eine kräftezehrende Rolle in „Das Boot“. Copyright: imago images/Mary Evans

Klaus Wennemann, der den Leitenden Ingenieur („LI“) spielte, starb am 7. Januar 2000 im Alter von 59 Jahren an Lungenkrebs. Der aus dem Ruhrgebiet stammende Schauspieler wurde später vor allem als Kommissar Faber in der Serie „Der Fahnder“ einem großen Fernsehpublikum bekannt.

Otta Sander (M.) in einer Szene aus dem Film „Das Boot“. (Archivbild) Copyright: imago images/Mary Evans

Otto Sander, bekannt als der angetrunkene Kapitänleutnant Philipp Thomsen, verstarb am 12. September 2013 im Alter von 72 Jahren. Er hatte an Krebs gelitten. Der Charakterdarsteller mit der unverwechselbaren Stimme wurde auch als Engel Cassiel in Wim Wenders’ „Der Himmel über Berlin“ unvergessen.

Jan Fedder spielte auch in „Das Boot“ mit. Copyright: imago images/Strussfoto

Jan Fedder, der den Bootsmannsmaat Pilgrim verkörperte, starb am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren. Der spätere „Großstadtrevier“-Star war unter anderem an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Der waschechte Hamburger blieb bis zuletzt als norddeutsches Original und Volksschauspieler populär.

Günter Lamprecht (r.) bietet einen Weihnachtsstollen an. (Archivfoto) Copyright: imago images / United Archives

Günter Lamprecht, der den Kapitän der „Weser“ spielte, starb am 4. Oktober 2022 im Alter von 92 Jahren. Der Berliner Charakterdarsteller hatte zuvor in Rainer Werner Fassbinders „Berlin Alexanderplatz“ die Hauptrolle des Franz Biberkopf übernommen und später als Tatort-Kommissar Markowitz überzeugt.

Rita Cadillac spielte die Sängerin in dem Film „Das Boot“. (Archivfoto) Copyright: imago/United Archives

Die französische Darstellerin Rita Cadillac, die in den Eingangsszenen als Clubsängerin Monique zu sehen war, war bereits 1995 im Alter von 58 Jahren gestorben. Die ehemalige Striptease-Künstlerin und Sängerin aus Paris hatte in der Szene den berühmten Song „Mon Gars“ interpretiert.

Das „Boot“ war ein Welterfolg

„Das Boot“ gilt bis heute als einer der bedeutendsten deutschen Filme und als realistisches Antikriegsdrama. Es war ein großer Welterfolg. Der Tod weiterer Mitwirkender macht die historische Distanz zu dem 1981 entstandenen Werk spürbar, ohne dessen bleibende Wirkung zu schmälern.

Ralf Richter, der auch an Herzproblemen litt, erlangte später noch Kultstatus als Kalle Grabowski in der Ruhrpott-Komödie „Bang Boom Bang“ und blieb mit seiner markanten Ruhrgebiets-Schnauze ein charakteristisches Gesicht des deutschen Films und Fernsehens. (mbr)