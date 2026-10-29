„Reifen geplatzt“Ralf Schumacher berichtet von Panne bei Lufthansa-Flug

Am Mittwochabend kam es am Frankfurter Flughafen zu einer Panne: Kurz vor dem Start platzte bei einer Lufthansa-Maschine ein Reifen am vorderen Fahrwerk. Nach einer Notbremsung musste der geplante Start abgebrochen werden. An Bord des Fluges LH1264 befand sich auch Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (51), der auf seinem Instagram-Account von dem Vorfall berichtet.

„Wir waren schon auf der Startbahn, volles Tempo und dann ist einer von zwei Reifen von dem vorderen Fahrwerk geplatzt“, erzählt der 51-Jährige in seinem Video. „Da gab es natürlich eine Notbremsung.“ Wie Schumacher weiter berichtet, seien sofort Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei angerückt. „Die Bremsung war sehr hart, die Bremsen waren heiß und mussten dann gekühlt werden.“

Ralf Schumacher lobt Lufthansa-Crew nach Panne

Eine Sprecherin der Lufthansa erklärt gegenüber der „hessenschau“: „Alle 153 Passagiere und Crewmitglieder an Bord sind wohlauf.“ Die Fluggäste seien zurück ins Terminal gebracht und auf alternative Flüge umgebucht worden.

Schumacher betont, die Situation sei für ihn „natürlich ungewohnt“ gewesen. Dennoch lobt er das schnelle Agieren der Crew an Bord: „Die Crew hat das super gemacht, alles ging sehr schnell.“ Wenige Stunden später konnte Schumacher mit einer anderen Maschine nach Salzburg fliegen. „Mit dem Abendessen wird das nichts, aber egal“, scherzt der Ex-Rennfahrer.

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