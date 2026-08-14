„Reset für den ganzen Körper“Bill Kaulitz unterzieht sich strengem Zehn-Tage-Detox

Dass Bill Kaulitz (36) kein großer Sportfan ist, stellte er zuletzt in der neuen Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ unter Beweis. Dort quälte sich der Sänger durch eine Trainingseinheit und machte seinem Unmut lautstark Luft. Umso überraschender dürfte für viele Fans ein aktuelles Video gewesen sein, in dem sich der Musiker schweißgebadet nach einem Workout zeigte. Nun hat Kaulitz verraten, was hinter seinem plötzlichen Sinneswandel steckt.

„Viele von euch haben gefragt, warum ich eine Entgiftungskur mache, wozu ich das mache. Ich kann es euch erklären“, meldet sich Kaulitz in einem TikTok-Video zu Wort. Er berichtet, im gemeinsamen Urlaub mit seiner Mutter das „beste Leben gelebt“ zu haben. Danach habe er sich jedoch vorgenommen: „Ich nehme mir zehn Tage nur für mich selbst, fahre alleine weg und mache so eine Art Gesundheits- und Wellnesskur.“

Bill Kaulitz macht Entgiftungskur: „Ich möchte für die Tour in Bestform sein“

Seit drei Tagen ziehe er das Programm bereits durch. Der Hauptgrund sei vor allem die anstehende Tour seiner Band: „Ich möchte für die Tour in Bestform sein und richtig fit sein. Ich möchte einfach gut aussehen, mein Bestes geben und alles im Griff haben. Deshalb mache ich das“, erklärt der Tokio-Hotel-Sänger.

Neben Sporteinheiten mache der Sänger auch einen digitalen Detox: „Ich bin so gut wie nie am Handy, nur wenn ich in meinem Zimmer bin, was aber nicht oft vorkommt, weil der Zeitplan so straff und hart ist.“ Außerdem verzichte er derzeit auf Alkohol und Zigaretten und halte sich an einen strengen Ernährungsplan. „Ich faste quasi, also bekomme ich nicht viel zu essen. Ich habe ständig Hunger“, klagt er. Es sei ein „Reset für den ganzen Körper“, stellt Kaulitz klar. Einfach sei die Entgiftungskur nicht, jedoch: „Es ist gut für den Körper und man fühlt sich so viel besser“, versichert der 36-Jährige. (tsch)