Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Tod von Rex Gildo hat ein langjähriger Vertrauter des Schlagersängers eine Biografie angekündigt. Das berichtet das Genreportal „schlager.de“. Dave Klingeberg, der viele Jahre als Assistent, Chauffeur und persönlicher Wegbegleiter an der Seite des Künstlers tätig war, möchte demnach in dem Buch seine Sicht auf die gemeinsame Zeit schildern.

Der von Medien wie der „Welt“ oder dem „Spiegel“ auch als „Privatsekretär“ bezeichnete Klingeberg, der heute auf Zypern lebt, beabsichtigt unter dem Titel „Die Wahrheit hinter der Lüge“, Einblicke in den Alltag hinter den Kulissen der Schlagerbranche zu geben. Nach eigenen Angaben lernte er den Sänger bereits im Alter von 15 Jahren kennen.

Dave Klingeberg kündigt Rex-Gildo-Biografie an

Das Werk soll neben den Erfahrungen an der Seite Gildos auch Klingebergs eigene Biografie und seinen persönlichen Werdegang thematisieren. Ob auch die von mehreren Medien kolportierte Liebesbeziehung der beiden zur Sprache kommen soll, ist nicht bekannt. Klingeberg erklärte 2024 in einem TikTok-Video, über das die „tz“ berichtete, er habe Gildo während seiner zehn Jahre an dessen Seite nie mit einem Mann erlebt.

Rex Gildo zählte vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren mit Hits wie „Fiesta Mexicana“ oder „Speedy Gonzales“ zu den bekanntesten Größen der deutschen Unterhaltungsbranche. Als sich Klingeberg und Gildo Ende der 1980er-Jahre kennenlernten, lagen die glanzvollsten Zeiten des Publikumslieblings mit großen TV-Galas und ausverkauften Hallen jedoch bereits hinter ihm.

Rex Gildo: Warum sein Privatleben Rätsel aufgab

Der Sänger tourte zu dieser Zeit unermüdlich durch die Provinz und bestritt sein Pensum vor allem mit Auftritten in Festzelten, Einkaufszentren, bei Autohaus-Eröffnungen oder Betriebsfesten, um an frühere Erfolge anzuknüpfen.

Parallel dazu wurden Gerüchte über eine angeblich erfundene Vita, Scheinehen und eine mutmaßliche langjährige Beziehung zu seinem Manager und Weggefährten Fred Miekley in den Medien thematisiert. Die genauen Umstände seines Privatlebens blieben jedoch weitgehend ungeklärt.

Schlagerstar starb 1999 nach einem Fenstersturz

Im Oktober 1999 verstarb der Künstler nach einem Fenstersturz aus seiner Münchener Wohnung. Klingeberg, der zum Zeitpunkt von Gildos Tod 26 Jahre alt war, gehörte zu den letzten Personen, die den Sänger an jenem Tag sahen. Die genauen Umstände der letzten Stunden vor dem Vorfall führten seither immer wieder zu Spekulationen.

Die Sängerin Cornelia Froboess, die mit Rex Gildo in einigen seiner 30 Filme auftrat, bezweifelte 2009 in der ARD-Dokumentation „Legenden“ Selbstmordabsichten: „An Selbstmord glaube ich überhaupt nicht“. Der Komponist Ralph Siegel sagte in dem Film, Rex Gildo habe zwar springen, aber sicher nicht sterben wollen.

Bereits in einem Gespräch im Podcast „SoKo Schlager“ äußerte sich Klingeberg zu seinen Erlebnissen. „Wenn du siehst, dass ein Mensch vor dir aus dem Fenster springt, du willst ihn festhalten doch kannst es nicht, dann machst du dir natürlich ein Leben lang Vorwürfe“, sagte er hier. Welche konkreten Inhalte und Schilderungen das angekündigte Buch umfassen wird, ist bislang nicht im Detail bekannt. Das Buch ist bereits bei Amazon gelistet und soll am 28. August erscheinen.