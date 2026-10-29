Für seinen neuen Film „By Any Means“ schlüpft Hollywoodschauspieler Mark Wahlberg (55) in die Rolle von Gregory Scarpa Senior. Scarpa, der bereits 1994 verstarb, war einst als Auftragsmörder für die Mafia tätig - bis er schließlich vom FBI als Informant angeheuert wurde.

Für seine Rolle in dem neuen Film „By Any Means“ machte Schauspieler Mark Wahlberg eine drastische optische Verwandlung durch. (Bild: 2026 Getty Images/Kevin Winter) Copyright: 2026 Getty Images/Kevin Winter

Für seine Rolle musste sich Wahlberg jedoch nicht nur in Scarpas Charakter hineinversetzen, sondern auch eine extreme optische Verwandlung durchmachen. Im Trailer des Films, der am Donnerstag, 29. Oktober, Premiere in den deutschen Kinos feiert, ist Wahlberg mit deutlichen längeren, voluminösen Haaren und Gesichtsprothesen an Nase und Kinn zu sehen.

Bei der US-Premiere des Films erklärte Wahlberg gegenüber „Entertainment Tonight“, dass seine Verwandlung in Gregory Scarpa etwa 45 Minuten gedauert habe. Seine Haare habe er bereits während der Dreharbeiten zu „The Family Plan 2“ wachsen lassen. Ein Vorteil für seine darauf folgende Rolle als Mafioso: „Das ist mein echtes Haar. Ich habe keine Perücke getragen“, betont er.

Sohn von Gregory Scarpa bekam bei Wahlbergs Anblick „Gänsehaut“

Die Kinder von Greg Scarpa, Gregory Scarpa Jr. und Linda Scarpa waren bei der Premiere von „By Any Means“ in Los Angeles ebenfalls anwesend. (Bild: 2026 Getty Images/Phillip Faraone) Copyright: 2026 Getty Images/Phillip Faraone

Neben Gesichtsprothesen setzte der 55-Jährige auch auf intensive Sporteinheiten und eine erhöhte Kalorienzufuhr, um sich seiner Filmfigur optisch anzunähern. „Ich habe trainiert, um so kräftig wie möglich zu werden. Er war ein Typ, der groß und stämmig war, aber er war nicht durchtrainiert“, berichtet Wahlberg. Er habe deutlich mehr gegessen und „um meinen Appetit so anzuregen, dass ich 7.000 oder 8.000 Kalorien zu mir nehmen konnte, musste ich trainieren und so schwere Gewichte wie möglich stemmen“, erklärt Wahlberg.

Das Ergebnis fiel so realitätsgetreu aus, dass es sogar Scarpas Sohn Gregory Scarpa Junior überzeugte, der gemeinsam mit seiner Schwester Linda Scarpa am Set als Berater agierte. Bei der Premiere erinnert sich der Sohn des früheren Auftragsmörders, er habe im Gespräch mit Wahlberg am Set „Gänsehaut bekommen, weil es sich angefühlt hat, als ob ich wirklich mit meinem Vater spreche.“

Der Film „By Any Means“ spielt in Mississippi im Jahre 1966. Dort untersucht FBI-Agent Wayne Strider (gespielt von Yahya Abdul-Mateen II) eine Mordserie an Bürgerrechtlern. Da ihm vor Ort Korruption und Rassismus entgegenschlagen, geht er eine ungewöhnliche Allianz mit dem Mafia-Auftragskiller Greg Scarpa (gespielt von Mark Wahlberg) ein. Gemeinsam nehmen sie die gefährlichen Ermittlungen auf.

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