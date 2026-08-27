Das Landgericht Essen hat die Anklage gegen Bettina Michel, die Tochter des 2019 gestorbenen Fußballmanagers Rudi Assauer, und dessen langjährige Privatsekretärin nicht zugelassen. Auch ein Bekannter Assauers muss sich wegen der Vorwürfe nicht vor Gericht verantworten. Die Eröffnung des Hauptverfahrens wurde abgelehnt, wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschluss der VI.