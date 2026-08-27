Wollte die Tochter des legendären Schalke-Managers sich an seinem Vermögen bereichern? Das Landgericht Essen sieht keinen ausreichenden Tatverdacht
VermögensaffäreStreit um Rudi Assauers Erbe endet vor Gericht
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Das Landgericht Essen hat die Anklage gegen Bettina Michel, die Tochter des 2019 gestorbenen Fußballmanagers Rudi Assauer, und dessen langjährige Privatsekretärin nicht zugelassen. Auch ein Bekannter Assauers muss sich wegen der Vorwürfe nicht vor Gericht verantworten. Die Eröffnung des Hauptverfahrens wurde abgelehnt, wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschluss der VI.
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