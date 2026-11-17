2026 vertrat Sarah Engels Deutschland im Finale des Eurovision Song Contests. Die Ausbeute war ernüchternd: Gerade einmal zwölf Punkte konnte ihre Empowerment-Hymne „Fire“ einfahren. Am Ende reichte es nur für den 23. Platz. Teilgenommen hatten 25 Nationen.

Schon im Vorfeld sah sich Engels, wie so viele ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer vor ihr, viel Kritik ausgesetzt. Ihre Teilnahme hinterfragt die 34-Jährige, die 2011 durch ihre Teilnahme an der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde, im Rückblick aber nicht.

„Ich bereue es keine Sekunde, das gemacht zu haben“, sagt sie im Gespräch mit Thorsten Schorn in dessen Show für RTL Radio. Dennoch wünscht sie sich eine Veränderung im Umgang der Öffentlichkeit mit künftigen ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern, nämlich „dass man die auch ein bisschen mehr unterstützt in Deutschland“.

Sarah Engels nimmt ihre Kinder mit auf Tour

Halt angesichts des enttäuschenden Endergebnisses fand die Sängerin bei Familie und Freunden. „Meine liebsten Menschen lieben mich trotzdem genauso wie gestern“, sagt sie. „Ob ich jetzt Platz zwei, drei oder eben 23 oder was es dann letztendlich war, gewesen wäre.“ Sogar bei ihrer für 2027 anstehenden Tour möchte Engels nicht auf ein Stück Familienalltag verzichten. So sollen ihre Kinder sie während der Konzertreise begleiten, „teilweise, je nachdem, wie man das so ein bisschen mit Schule und Kindergarten alles kombinieren und planen kann“.

Die „I'm On Fire“-Tour führt Sarah Engels im April durch sieben deutsche Städte. Nach dem Tourstart in Dresden am 1. April 2027 stehen Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Berlin, Erfurt und München auf dem Tourplan. Der Tourabschluss findet am 10. April im österreichischen Wien statt.

Das komplette Gespräch zwischen Sarah Engels und Thorsten Schorn ist am Dienstag, 17. November, zwischen 10 und 15 Uhr bei RTL Radio zu hören. (tsch)