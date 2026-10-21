„Manchmal ist es ein Problem“Schauspieler Ofczarek spricht offen über seine MS-Erkrankung

Der österreichische Schauspieler Nicholas Ofczarek (55) lebt seit fast 30 Jahren mit Multipler Sklerose (MS). In einem Interview mit dem Magazin „Fleisch“ machte der vielbeschäftigte Bühnen-, Film- und TV-Darsteller („Der Pass“) seine Erkrankung öffentlich. „Manchmal ist es schon ein Problem, überhaupt über die Stiegen auf die Bühne zu kommen. Manchmal ist es aber auch überhaupt kein Problem“, sagte das Ensemble-Mitglied des Wiener Burgtheaters.

MS ist eine chronisch-entzündliche, bislang unheilbare Erkrankung des zentralen Nervensystems, die unter anderem zu Schmerzen, Lähmungserscheinungen und starken Erschöpfungszuständen führen kann.

Leichtigkeit auf der Bühne trotz MS

Wenn eine Aufführung losgeht, tritt MS für Ofczarek jedoch in den Hintergrund. „Auf der Bühne gerate ich in eine Leichtigkeit, und meine körperliche Einschränkung wird mir gleichgültig“, sagte der Künstler, der in vergangenen Jahren auch am Münchner Residenztheater zu sehen war.

Dennoch seien seine Einschränkungen unangenehm für einen Perfektionisten wie ihn, so der Künstler. Scham sei ein häufiger Begleiter dieser Krankheit – nicht nur für ihn, sondern für viele, die mit MS lebten.

„Ja, ich gebe nicht auf“, sagte Ofczarek über seine Krankheit und seine erfolgreiche Karriere. Mit dieser Haltung will der Schauspieler jungen Menschen mit MS-Diagnose Mut machen: „Dass man nämlich trotz und mit dieser Erkrankung seine Ziele verfolgen und erreichen kann“, sagte er. (dpa/red)