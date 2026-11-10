Schauspielerin Leela Scherbaum„Ich lebe in einer Welt, die nicht auf mich abgestimmt ist“

Abiturientin Charlie (Leela Scherbaum) will unbedingt Schauspielerin werden. Sie ist aber nur 1,30 Meter groß, und im Theater weiß sie nicht so recht, woran sie ist: Die Intendantin sieht in ihr die Chance auf mehr Diversität, der junge Regisseur ist skeptisch. Die Coming-of-Age-Komödie „Schlaflos in Bochum“ läuft am Samstag, 14. November, um 20.15 Uhr, im Ersten und ab Donnerstag, 12. November, in der ARD-Mediathek. Hauptdarstellerin Leela Scherbaum kennt die Zweifel ihrer Figur. Die 23-Jährige studiert im vierten Semester in Hamburger Schauspiel und fürchtete anfangs selbst, nur als Quote gesehen zu werden.

teleschau: Ihre Figur Charlie will Schauspielerin werden, Sie sind auf dem Weg dahin. Wie nah ist die Geschichte des Films an Ihrem Leben dran?

Leela Scherbaum: Es gibt viele Ähnlichkeiten. Anders als Charlie wollte ich aber nach dem Abi nicht unbedingt auf die Schauspielschule. Schauspielerei war eher Spaß nebenbei. Mit zehn habe ich in Köln angefangen, Theater zu spielen, und dachte: Ich werde auf jeden Fall Schauspielerin. Später kamen die Zweifel: Es ist ja ein harter Job. Also bin ich nach München gezogen, um Literatur zu studieren, und habe parallel diesen Film gedreht. Danach war klar: Es ist doch das Richtige. Jetzt bin ich in Hamburg auf der Schauspielschule. Diesen Zwischenstopp hat Charlie nicht gemacht.

Charlie (Leela Scherbaum, links) erzählt Mutter Silke (Christina Große) und Frank (Hanno Friedrich) von ihren großen Plänen am Theater. Die Älteren staunen nicht schlecht ... (Bild: ARD Degeto Film/Martin Rottenkolber,) Copyright: ARD Degeto Film/Martin Rottenkolber,

teleschau: Sie fallen mit 1,30 Meter Körpergröße auf. Ist das in der Branche ein Vor- oder Nachteil?

Leela Scherbaum: Es ist auf jeden Fall nicht immer nur ein Nachteil. Man erinnert sich an mich, und gerade beim Networking ist das gut. Ich habe mich ja lange mit meiner Körpergröße auseinandersetzen müssen. Ich glaube, dadurch war ich zurückhaltender und habe mich nicht so reingeschmissen, wie ich es mit ein paar Zentimetern mehr vielleicht getan hätte. Man fragt sich: Gibt es überhaupt Rollen für mich? Ich will nicht immer dieselbe Person mit anderem Namen spielen, weil man denkt: Für die haben wir nur dieses eine Thema, diese eine Rolle!

„Man muss richtig blechen, um normalen Zugang zum Leben zu haben“

teleschau: Wie gehen Sie damit um, wenn Sie jemand „behindert“ nennt?

Charlie (Leela Scherbaum, links) und Tim (Yuri Völsch), der auch am Theater arbeitet, verstehen sich sehr gut. Da kann man schon mal ein Date auf dem Theaterdach wagen ... (Bild: ARD Degeto Film/Martin Rottenkolber,) Copyright: ARD Degeto Film/Martin Rottenkolber,

Scherbaum: Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich fühle mich nicht behindert, aber ich lebe in einer Welt, die nicht auf mich abgestimmt ist. Und das behindert mich in gewissen Situationen. Der Stempel hat oft damit zu tun, dass ich nicht auf Wellenlänge mit der Welt bin. Das macht mich nicht fertig, aber es gehört eben dazu.

teleschau: Wo wird der Alltag schwierig?

Scherbaum: Meist sind es banale Situationen: Im Supermarkt komme ich nicht ans obere Regal, mit dem Koffer nicht die Treppe hoch, im Zug nicht an die Gepäckablage, im Flugzeug kann ich meine Sachen nicht abstellen. Ich habe meinen Hocker und kein Problem damit, um Hilfe zu bitten. Die meisten Leute bieten sie ohnehin an, bevor ich frage. Ich habe da, toi, toi, toi, wenig zu kämpfen.

teleschau: Im Film fährt Charlie mit Hilfsmitteln Auto ...

Coming of Age-Film „Schlaflos in Bochum“: Charlie (Leela Scherbaum, links) und ihre alleinerziehende Mutter Silke (Christina Große) halten fast immer fest zusammen. (Bild: ARD Degeto Film/Martin Rottenkolber,) Copyright: ARD Degeto Film/Martin Rottenkolber,

Scherbaum: Ja, das war tatsächlich mein Auto, mit dem ich immer fahre. Es gibt so viele Hilfsmittel für ein normales tägliches Leben, dass es mir oft gar nicht mehr auffällt. Das Problem ist der Preis: Man muss richtig blechen, um normalen Zugang zum Leben zu haben. Das ist sehr schade.

„Ich denke nicht bei jeder Handlung: Oh Gott, bin ich klein“

teleschau: Im Film wird Charlie vom Regisseur skeptisch beäugt, weil die Intendantin Diversität will. Kennen Sie die Sorge, nur deshalb genommen zu werden?

Scherbaum: Auf jeden Fall. Diversität wird oft als leerer Begriff benutzt und bewirkt nicht, was sie eigentlich soll. Als ich an die Schauspielschule wollte, hatte ich Angst, dass es nur um die Quote geht: Wir brauchen noch jemanden mit Behinderung. Dann wurde ich aber auch ein paarmal abgelehnt, an Schauspielschulen und bei Castings. Da war mir klar: Das ist zwar ein Thema, aber man muss schon auch etwas können. Diversität öffnet nicht automatisch jede Tür. Ich will als Schauspielerin wahrgenommen werden, für das, was ich mitbringe, und unabhängig davon, wie ich aussehe.

teleschau: Muss eine Rolle erklären, warum jemand klein ist?

Konkurrenz und Zwietracht im Ensemble, auch wegen verletzter Eitelkeiten - diese Welt muss Charlie (Leela Scherbaum, links) erst noch kennenlernen. Mit Kollegin Sara (Déborah Jo) ist das Verhältnis ziemlich angespannt. (Bild: ARD Degeto Film/Martin Rottenkolber,) Copyright: ARD Degeto Film/Martin Rottenkolber,

Scherbaum: Es kommt darauf an, worauf der Fokus liegt. Ich gehe nicht durchs Leben und denke bei jeder Handlung: Oh Gott, bin ich klein. Würde ich eine Polizistin spielen, hätte ich vielleicht Hindernisse, die größere Kolleginnen und Kollegen nicht haben. Wenn davon erzählt wird, finde ich das total valide. Liegt das Thema aber ganz woanders, muss man es nicht verhandeln. Dann ist es einfach ein Zustand, den man sieht, weil man ihn nicht „wegsehen“ kann. Man muss also abwägen, was man erzählen will.

teleschau: Sprechen Sie Ihre Größe bei Castings von sich aus an?

Scherbaum: Meistens sage ich es selbst, kurz, dann ist es gut. Nicht immer. Bei meiner Bewerbung in Hamburg musste ich ein Vorstellungsvideo machen und habe es in einem Nebensatz erwähnt, damit es schon mal ausgesprochen ist. Von der anderen Seite wurde ich noch nie darauf angesprochen, auch bei Vorsprechen nicht. Das finde ich angenehm. Manchmal habe ich das Gefühl, ich will es aussprechen, damit alle merken, dass ich mir dessen bewusst bin. Aber das ist ja eigentlich total dumm.

„Ich glaube, ich hatte echt Glück“

Charlie (Leela Scherbaum, links) bietet Regisseur Pascal (Jonathan Berlin) und Theaterintendantin Beatrix (Alexandra von Schwerin, zweite von rechts) selbstbewusst an, die Rolle einer verunfallten Darstellerin zu übernehmen. Charlies Mutter Silke (Christina Große) hält sich im Hintergrund. (Bild: ARD Degeto Film/Martin Rottenkolber,) Copyright: ARD Degeto Film/Martin Rottenkolber,

teleschau: Der Elefant im Raum soll schnell raus ...

Scherbaum: Ja, aber warum muss er raus? Das ist doch klar.

teleschau: Das Filmprojekt gab es schon, bevor Sie dafür gecastet wurden. Wie war die Arbeit mit Regisseurin Julia Schubeius und Co-Autorin Madeleine Hartung?

Scherbaum: Ich bin glücklicherweise dazugekommen, und es war ein schöner Austausch. Julia und Madeleine hatten ein sehr feines Gefühl und haben viel gefragt, damit es so wahrheitsgetreu wie möglich wird und kein Klischee bedient. Es ist ja immer die Frage, wer die Geschichten erzählt, nicht nur, wer in ihnen gezeigt wird. Diversität muss auf der Bühne und auf dem Bildschirm stattfinden, aber auch dahinter: Wie viele behinderte Regisseurinnen oder Autorinnen gibt es, deren Geschichten verfilmt werden?

Charlie (Leela Scherbaum) ist auch als Bogenschützin ein Ass. Ihr Schüler Leo (Adrian Geulen) kann nur staunen. (Bild: ARD Degeto Film/Martin Rottenkolber,) Copyright: ARD Degeto Film/Martin Rottenkolber,

teleschau: Ihr erster großer Fernsehfilm läuft zur Primetime im Ersten. Wie kommt es, dass es so früh so gut läuft bei Ihnen?

Scherbaum: Ich weiß es gar nicht. Ich habe früh angefangen und bin über die Jugendschauspielschule in eine Agentur gekommen, das ist immer ein Vorteil. Dann hat es irgendwie gefluppt. So wie jetzt lief es aber noch nie, davor hatte ich nur kleine Rollen, zwei Drehtage zum Beispiel. Ich glaube, ich hatte echt Glück.

Münster-“Tatort“ und Peter Dinklage aus „Game of Thrones“ als Vorbilder

teleschau: Was kommt als Nächstes?

Scherbaum: Gerade ist noch nichts im Petto, womit ich dienen könnte. Ich bin viel in der Schule, im vierten Semester, noch zwei, zweieinhalb Jahre bis zum Diplom.

teleschau: Haben Sie Vorbilder?

Scherbaum: Lina Beckmann vom Deutschen Schauspielhaus finde ich sehr toll. Da bin ich ein richtiger Fan, ihr könnte ich stundenlang zuschauen.

teleschau: Wie verfolgen Sie andere kleinwüchsige Schauspielerinnen und Schauspieler? Peter Dinklage von „Game of Thrones“ hat sicher viel für die Akzeptanz getan.

Scherbaum: Auf jeden Fall. Als ich sagte, ich will Schauspielerin werden, hatte ich im Kopf nur Christine Urspruch aus dem Münster-“Tatort“ und Peter Dinklage aus „Game of Thrones“. Meine Oma sagte: Guck mal, jetzt ist wieder Tatort! Das waren die beiden, bei denen ich dachte: Die haben es geschafft, vielleicht wird das mit mir auch was. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass man den Beruf öffnet. Es gibt viele Menschen mit Behinderung, die niemanden haben, zu dem sie hochschauen und sagen können: Die Person hat es geschafft, vielleicht schaffe ich es auch. Daran habe ich mich früher hochgezogen. Durch die Vorbilder wusste ich: Es gibt da irgendwo einen Raum, in den ich reinkommen kann. (tsch)