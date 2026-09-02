„Nur die ganz Großen“Schlager-Legende kehrt nach Durststrecke auf die große TV-Bühne zurück

Schlager-Legende Gaby Baginsky kehrt am Samstag, 5. September 2026, auf die große Fernsehbühne zurück. Die Sängerin, die seit Jahrzehnten zu den prägenden Gesichtern der deutschsprachigen Schlagerszene gehört, ist zu Gast in der neuen Ausgabe von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Die Sendung wird ab 20.15 Uhr zeitgleich im SWR Fernsehen sowie im MDR ausgestrahlt und steht im Anschluss in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Der Auftritt bietet ein Wiedersehen vor einem größeren Fernsehpublikum – eine Gelegenheit, die für die Künstlerin keineswegs selbstverständlich ist. Noch im März 2026 hatte Baginsky im Gespräch mit dem Nachrichtenportal „t-online“ geschildert, wie schwer es für etablierte Interpreten geworden sei, in den reichweitenstarken Abendformaten berücksichtigt zu werden.

Gaby Baginsky tritt bei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ auf

In Shows wie den „Festen“ mit Florian Silbereisen oder der „Giovanni Zarrella Show“ sei sie seit längerer Zeit nicht vertreten. Hintergrund sei nach ihrer Einschätzung der Fokus auf bestimmte Quotenbringer: „Ich glaube, sie setzen auf Quote und wollen im Moment nur die ganz Großen. Für Künstler wie mich, die schon länger dabei sind, ist das schwierig“, erklärte die 72-jährige Sängerin damals.

Gaby Baginsky feierte Erfolge mit „Diebe kommen am Abend“ und „Mein Charly ist klasse“. (Archivbild) Copyright: IMAGO/BOBO

Baginsky steht bereits seit den frühen 1970er-Jahren auf der Schlagerbühne. Über Jahre war sie Stammgast in den großen Schlagershows, unter anderem auch in der „ZDF-Hitparade“. Zu ihren größten Erfolgen gehörten „Häng die Gitarre nicht an den Nagel“, das 1975 bis auf Platz zwei der „ZDF-Hitparade“ kletterte, sowie „Diebe kommen am Abend“ und „Mein Charly ist klasse“, die 1977 jeweils Platz drei erreichten.

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“: Auch Semino Rossi und Christian Franke dabei

Beim SWR-Format von Andy Borg gehört Baginsky nun wieder zu einer Gästerunde aus Schlager und Volksmusik. Neben ihr treten unter anderem Semino Rossi, Christian Franke, Anita Hofmann, Reiner Kirsten, Swen Tangl, Hansy Vogt sowie Saso Avsenik und seine Oberkrainer auf. Zudem wirkt die Renchtäler Trachtentanzgruppe Oppenau mit; als Assistentin begleitet erneut Alma-Maria Hönow die Sendung.

Im zweiten Halbjahr sind weitere Sendetermine geplant. Am 26. September folgt ein „Best Of“, am 24. Oktober eine reguläre Neuausgabe und am 20. November die jährliche Sendung für die Hilfsaktion „Herzenssache“. Bis Jahresende entsteht das Format noch in Baden-Baden, bevor die Produktion 2027 nach Mahlberg in den Ortenaukreis wechselt.