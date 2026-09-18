„Schwer nachvollziehbar“Menowin Fröhlich gewann bei DSDS - doch der Erfolg blieb aus

Im Mai war die Freude noch groß: Menowin Fröhlich wurde zum Gewinner der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ gekürt. Der große Erfolg des Skandalsängers blieb allerdings aus. Selbst die Sieger-Single „Mercy On Me“ verpasste den Einstieg in die Top 100 der deutschen Charts. Gegenüber „Bild“ verriet der 39-Jährige jetzt, dass er sich deutlich mehr erhofft hatte.

„Ganz ehrlich: Ich hätte mir nach meinem DSDS-Sieg wesentlich mehr vorgestellt“, gestand Menowin Fröhlich in dem Interview. „Ich habe eigene Outfits entwickelt, Songideen eingebracht und selbst Songs geschrieben. Was mir gefehlt hat, war die Umsetzung“, klagte der Musiker. Sein Ziel sei es gewesen, Schlagerstar zu werden und ein Album zu veröffentlichen. Dass das nicht geklappt habe, sei für ihn „irgendwann schwer nachvollziehbar“ gewesen.

Menowin Fröhlich trennte sich von seiner Plattenfirma

Menowin Fröhlich zog Konsequenzen: Er machte nach eigenen Aussagen das fehlende „professionelle Umfeld“ für seine Erfolgslosigkeit verantwortlich und trennte sich bereits wenige Monate nach dem DSDS-Finale von der Plattenfirma Embassy of Music. Zudem behauptete der Sänger, „keinen einzigen musikalischen Auftritt“ nach der RTL-Show gehabt zu haben. Jedoch stand er am 30. Mai, wenige Wochen nach seinem Casting-Triumph, bei der Show „SchlagerOlymp“ auf der Bühne.

Im Dezember will er nun beim Erfurter Weihnachtszirkus auftreten. Außerdem wird es auf dem neuen Album von Sido einen gemeinsamen Song geben. Der berühmte Rapper ist der Großcousin von Menowin Fröhlich, zu dem es lange allerdings keinen Kontakt gab. Zur „Bild“ sagte Menowin Fröhlich darauf bezogen: „Dass wir unsere Verbindung und unsere jeweiligen Wege miteinander in Einklang bringen konnten, bedeutet mir sehr viel.“ (tsch)