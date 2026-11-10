„Sechs Wochen voller Angst“Schlagersänger Mario Steffen spricht erstmals über Krebsdiagnose

Der Schlagersänger Mario Steffen hat eine mittlerweile überstandene Krebserkrankung öffentlich gemacht. Bei ihm sei ein „bösartiger Blasentumor“ entdeckt worden, teilte Steffen am Montag bei Facebook mit, nach einer Operation gelte er nun als geheilt.

„Hinter mir liegen sechs Wochen, die wohl zu den dunkelsten und emotionalsten meines bisherigen Lebens gehören“, schreibt Steffen auf seiner Facebook-Seite. „Sechs Wochen voller Angst, Unsicherheit, Sorgen und unzähliger Gedanken, die einem durch den Kopf gehen, wenn man plötzlich mit der Diagnose eines bösartigen Blasentumors konfrontiert wird.“

Eine Operation sei zum Glück gut verlaufen. „Mein Urologe hat mir grünes Licht gegeben und mir mit den Worten 'Hervorragend, Sie sind geheilt!' eine riesige Last von den Schultern genommen“, schreibt Steffen weiter. Er müsse sich nun regelmäßigen Kontrolluntersuchungen unterziehen, so der Sänger, der seine Fans aufruft: „Bitte nehmt die Krebsvorsorge ernst! Schiebt Untersuchungen nicht auf und wartet nicht, bis euch euer Körper vielleicht deutliche Warnsignale sendet.“

Steffen will zurück auf die Bühne

Steffen hatte im Oktober auf Facebook mitgeteilt, aus gesundheitlichen Gründen seine geplanten Auftritte absagen zu müssen. Wenig später erklärte er, eine Operation „erst einmal gut überstanden“ zu haben. Dass es sich um Krebs handelte, behielt Steffen bis zum Montag für sich.

Nun will er bald wieder auf der Bühne stehen: „Ich freue mich darauf, wieder nach vorne zu schauen, meine Musik zu leben und bald wieder (ab Mitte Dezember) mit euch gemeinsam unbeschwerte und wunderschöne Schlagermomente zu erleben“, schreibt Steffen. Unter dem Beitrag des Schlagerstars sammelten sich bis Dienstagvormittag 140 Kommentare, die allermeisten davon wünschten Steffen alles Gute: „Wir freuen uns so sehr mit dir über diese zweite Chance“, schreibt eine Anhängerin des Musikers. Ein anderer Fan kommentiert: „Ich freue mich über die tolle Nachricht und bin echt erleichtert!“ (tsch)