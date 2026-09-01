„Seid ihr eigentlich noch ganz dicht?“Lola Weippert bekommt kuriose Beauty-OP-Anfrage

„Apropos Beauty-Doc“, heißt es von Moderatorin Lola Weippert in der neuesten Folge des Podcasts „Schön laut“. Gemeinsam mit Schlagersängerin Vanessa Mai spricht die ARD-Moderatorin über Beauty-Docs auf Instagram. Dabei fällt Weippert ein, dass sie einst eine ziemlich kuriose Anfrage von einem solchen bekommen habe.

„Ich habe eine Anfrage bekommen, für eine Beauty-OP. Per Mail. Ich habe ja Einsicht in meine Kooperationsanfragen“, erklärt Weippert. „What?“, wundert sich Mai. Offenbar hatte Weippert eine E-Mail erhalten, in der ihr ausführlich erklärt wurde, was man alles in ihrem Gesicht und an ihrem Körper verändern könne. Anschließend habe man ihr eine Kooperation angeboten. Für Weippert eine absurde Vorstellung: „Und ich dachte: Seid ihr eigentlich noch ganz dicht? Danke, dass ihr mir potenzielle Probleme in mein Gesicht labert.“

„Find ich absurd“

Mai kann ihre Empörung offenbar nachvollziehen. „Schlimm, schlimm, schlimm“, stimmt die Schlagersängerin zu. Weippert findet deutliche Worte für das Geschäftsmodell hinter solchen Angeboten: „Also, dass da Menschen Business draus machen, find ich so absurd. Ey und wirklich, unsere Gesellschaft ist spannend“, so Weippert. Auch wenn die Moderatorin das Thema nicht „verteufeln“ wolle, finde sie derartige Anfragen „schon grenzwertig“. Mai sei ebenfalls kein „Fan“.

Dass Beauty-Docs bei der Sängerin nicht unbedingt auf Gegenliebe stoßen, hatte Mai bereits kurz zuvor klargemacht. Sie erzählte, dass sie Schönheits-Chirurgen aus ihrer Followerliste entferne. Ihre Ansage im Podcast: „Ihr braucht mir gar nicht folgen, weil ich entferne euch als Follower“. (tsch)