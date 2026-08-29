„Sommerhaus der Stars“Starttermin, Kandidaten und alle Infos zur neuen Staffel bei RTL

Die elfte Staffel der Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars 2026“ ist zurück. Acht Promi-Paare ziehen erneut in das schäbige Landhaus nach Bocholt, um ihre Beziehungen auf die Probe zu stellen. RTL und RTL+ bieten umfangreiche Vorab- und Parallelausstrahlungen. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über Starttermine, Besetzung, Neuerungen und weitere Fakten.

Sommerhaus 2026: Starttermin und Ausstrahlung

Die TV-Premiere findet am Dienstag, dem 8. September 2026, um 20:15 Uhr auf RTL statt. Danach laufen in der Regel dienstags zur gleichen Zeit neue Folgen. Zusätzliche Donnerstagstermine gibt es in der Startwoche sowie in der vierten Ausstrahlungswoche.

Auf der Streaming-Plattform RTL+ startet die Staffel früher: Die erste Folge ist bereits seit dem 25. August 2026 verfügbar. Anschließend erscheint wöchentlich dienstags eine neue Episode bis zum Finale. Die Folgen sind parallel zur TV-Ausstrahlung auch im RTL-Livestream auf RTL+ zu sehen und stehen dort vorab sowie nachträglich zum Abruf bereit.

Was ist neu in Staffel 11?

Zum Auftakt treten nicht alle acht Paare gleichzeitig an. Stattdessen finden zwei Trielle mit jeweils drei Paaren statt. Nur sechs Paare können sich so zunächst einen Nominierungsschutz sichern; zwei Paare müssen zuschauen. Welche Konstellationen gewählt werden, bleibt vorerst geheim.

Neu ist außerdem die Entscheidungsnacht: Die Paare stimmen ab, welches Duo beim nächsten Spiel (oder mehreren Spielen) aussetzen muss. Dadurch entfällt für die Betroffenen die Chance auf Nominierungsschutz. Das Element soll zusätzliche taktische Spannung erzeugen und bestehende Allianzen beeinflussen können.

„Das Sommerhaus der Stars“: Die Kandidaten der Staffel 2026

Mit dabei sind folgende Paare: die österreichische Fernsehpersönlichkeit Michelle Daniaux (28) und ihr Partner Sandro (31), die Musikerin Anita Latifi (30) und ihr Ehemann Fabrice (29), der Musiker Ferry (31) sowie die Yoga-Instruktorin Kathy (29). Das Paar Anna (26) und Tano (25), das sich über die Dating-Sendung „Are You The One?” kennengelernt hat, komplettiert die Gruppe.

Ebenfalls dabei sind Nico Legat (28), Sohn des früheren Profifußballers Thorsten Legat, und seine Partnerin Laura Parrinello (26), die als Krankenschwester arbeitet. Die beiden lernten sich 2025 in einer psychiatrischen Klinik kennen.

Weitere Teilnehmer sind die Fernsehpersönlichkeit Hati Suárez (26), der Schauspieler Alexander Molz (30) und der Schauspieler Michael Naseband (61) mit seiner Partnerin Shelly (31) sowie das Künstlerpaar Vanessa Neigert (34) und Giovanni Weisheit (32).

Julian Stoeckel (r) und sein Lebensgefährte Marcell Damaschke sind auch beim RTL-Sommerhaus dabei. Copyright: Daniel Bockwoldt/dpa

Als Nachrückerpaar gehören diesmal Julian F. M. Stoeckel, Reality-Star und Moderator, und sein Lebensgefährte Marcell Damaschke zu den Kandidaten. In welcher Folge sie nachrücken werden, hält RTL geheim.

Alle Sende- und Streamingtermine im Überblick

Folge 1: RTL Di., 08.09., 20.15 Uhr | RTL+ Di., 25.08., 00.00 Uhr Folge 2: RTL Do., 10.09., 20.15 Uhr | RTL+ Di., 01.09., 00.00 Uhr Folge 3: RTL Di., 15.09., 20.15 Uhr | RTL+ Di., 08.09., 00.00 Uhr Folge 4: RTL Di., 22.09., 20.15 Uhr | RTL+ Di., 15.09., 00.00 Uhr Folge 5: RTL Di., 29.09., 20.15 Uhr | RTL+ Di., 22.09., 00.00 Uhr Folge 6: RTL Do., 01.10., 20.15 Uhr | RTL+ Di., 29.09., 00.00 Uhr Folge 7: RTL Di., 13.10., 20.15 Uhr | RTL+ Di., 06.10., 00.00 Uhr Folge 8: RTL Di., 20.10., 20.15 Uhr | RTL+ Di., 13.10., 00.00 Uhr Folge 9: RTL Di., 27.10., 20.15 Uhr | RTL+ Di., 20.10., 00.00 Uhr Folge 10/Finale: RTL Di., 03.11., 20.15 Uhr | RTL+ Di., 27.10., 00.00 Uhr

Vergangenes Jahr gewannen das Dauerzoff-Paar Edda und Micha, 2024 waren es Sam Dylan und Rafi Rachek und 2023 Samira und Serkan. Kennen Sie alle nicht? (mbr)