„Sommerhaus“-Paar irritiert das Publikum - und die Mitstreiter„Die haben hier nichts zu suchen“

Nico hält sich bereits für den King im Sommerhaus. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Als „ein Crossover zwischen Disney und 'Nightmare on Elm Street'“ bezeichnete ein Kommentator unter einer „Sommerhaus der Stars“-Reaction des Youtubers Marcneto den Einzug von Vanessa Neigert (34) und Giovanni Weisheit (32) in das RTL-Format. Tatsächlich wirkten die fröhliche Schlagersängerin und der sanfte Zirkusartist wie kuriose Fremdkörper in einer Horde voller abgebrühter Reality-Krawallbirnen und schienen unerschütterlich an das Gute im Menschen zu glauben.

Vanessa und Giovanni ahnen langsam: Das „Sommerhaus“ ist nicht Disneyland! (Bild: RTL) Copyright: RTL

Während Giovanni etwa beim mehrfachen TV-Fremdgeher Nico Legat (28) „menschlich gesehen eine gute Einschätzung“ hatte und von gegenseitiger Sympathie ausging, hatte der sein Urteil längst gefällt: „Giovanni und Vanessa, muss ich sagen, die haben hier nichts zu suchen. Den Jungen würde ich zur Seite nehmen und würde sagen: 'Gib mir einen Kuss auf die Wange und geh nach Hause.'“ Er hielt ihn gar für einen „kleinen Dummkopf“ - beziehungsweise „eine Lachnummer“.

„Große Liebe“: Nico wünscht sich nach acht Monaten Beziehung bereits Kinder mit Laura. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Klar, ins Reality-TV gehörte natürlich eher jemand wie er: Nico, der während eines Klinikentzugs die Krankenschwester Laura Parrinello (26) kennengelernt und sie dann im noch nicht ausgestrahlten TV-Format „Prominent verwandt“ mit Ex-Dschungelcamperin Anya Elsner (22) betrogen hatte, um nun mit ihr ins „Sommerhaus“ zu ziehen und von seiner „großen Liebe“ zu sprechen, die „schon die Pille abgesetzt“ habe ...

Seltsame Gesangseinlangen

Anita und Fabrice haben sich das beste Bett geschnappt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Anita (Bild) geht schnell an die Decke - vor allem, wenn es um Hati geht. (Bild: RTL) Copyright: RTL

All das war bereits Thema in dieser Auftaktfolge. Doch zurück zu unserem „Friede, Freude, Eierkuchen“-Pärchen: Es gab Szenen wie die, in der die „Kampf der Realitystars“-Erzfeindinnen Hati Suárez (26) und Anita Latifi (30) wegen ihres früheren Instagram-Beefs heftig stritten - und Vanessa plötzlich reingrätschte und einen 70er-Jahre-Song trällerte: „Halt mal die Sonne an, damit sie scheinen kann, auch für Verliebte, die noch träumen in der Nacht ...“

Alex (Bild) gerät mit Giovanni aneinander. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Oder die, in der Hatis Freund Alexander Molz (30) „Venga“ sagte und auf Giovannis Frage, was das heiße, etwas zu ruppig antwortete: „So was wie 'weitermachen'. Ja? Haben wir's verstanden?“ Tief erschüttert über Alex' „lauten Ton“ stellte der TV-Neuling fest: „Dass jemand mit mir so spricht, das kenne ich gar nicht.“

Ferry verkündet die Sieger- und Verlierer-Paare des Safety-Spiels. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Durchaus von Anita etwas befeuert, zettelte er anschließend eine längere Diskussion darüber an, die nicht mal seine Liebste verstand: „Jetzt kommen wir mal wieder runter!“, bat Vanessa ihn und stimmte einen Vengaboys-Hit an: „Boom, boom, boom, boom, I want you in my room ...“ Erfrischend anders oder doch eher nervig? Vermutlich wird das Paar in den nächsten Folgen ein bisschen von beidem sein, aber warten wir es ab.

Anitas Kampf ist eröffnet

Ferrys Freundin Kathy ist neu im TV-Geschäft. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Michael und Shelly dürfen bis zur ersten Nominierung kein Safety-Spiel mehr bestreiten. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Neben den beiden herzigen Sonnenscheinen gab's natürlich auch die üblichen Streitereien und Intrigen. So versuchte Anita etwa, mehr schlecht als recht zu tricksen, als es darum ging, welche sechs von acht Paaren zum Safety-Spiel antreten durften. Eine Neuerung der Show besagt nämlich, dass stets ein bis zwei Paare aussetzen mussten beim Kampf um Nominierungsschutz.

Beinahe wäre Anitas unausgegorener Plan nicht aufgegangen, doch dank Nicos Hilfe konnte sie die Gruppe doch irgendwie im Glauben lassen, die Produktion habe sie dazu bestimmt, die teilnehmenden Paare für zwei anstehende Trielle zu benennen. Klar, dass sie Hati und Alex aussetzen ließ, außerdem bannte sie den ehemaligen „Forsthaus Rampensau“-Sieger Ferry Pall (31) und dessen Liebste Kathy Hartlieb (29).

Nominierungs-Schutz erspielten sich am Ende Nico und Laura. Wer von den beiden Triell-Verlierer-Paaren bis zur ersten Rauswahl kein Safety-Spiel mehr bestreiten durfte, wurde von den restlichen Paaren entschieden: Anita und Gatte Fabrice Neda (29) oder Ex-“K11 - Kommissare im Einsatz“-Darsteller Michael Naseband (61) und Freundin Shelly Braun (31)? Fünf von sechs Stimmen gingen an Letztere - zum Entsetzen von Hati: Hatte Anita etwa bereits alle anderen für sich gewinnen können? Das wird sich zeigen. Und ob Vanessa und Giovanni das Format eher bereichern oder darin untergehen werden, ebenso.

Neue Folgen von „Das Sommerhaus der Stars“ gibt es immer dienstags bei RTL+ zu sehen. Bei RTL läuft die erste Folge der neuen Staffel am Dienstag, 8. September, um 20.15 Uhr. (tsch)