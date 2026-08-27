Der italienische Sänger Eros Ramazzotti ist an den Stimmbändern operiert worden. Der Eingriff sei gut verlaufen, zitierte der Konzertveranstalter Friends & Partners den 62-Jährigen. „Allerdings hat mir mein Arzt ein Rehabilitationsprogramm verordnet.“ Deshalb müsse der für Herbst geplante Teil seiner Tournee in Nord- und Lateinamerika auf 2027 verschoben werden.

Ramazzotti („Più bella cosa“, „Cose della vita“) bedankte sich bei allen seinen Fans für die vielen Nachrichten der Zuneigung und Anteilnahme, die sie ihm geschickt hätten. „Wir werden uns stärker und vereinter als zuvor wiedersehen“, schrieb er und fügte das Wort „LOVE“ mit Herz-Emojis hinzu.

Es ist bereits die zweite Operation an Ramazzottis Stimmbändern. Bereits 2019 musste sich der Sänger wegen einer Verdickung der Stimmbänder einem Eingriff unterziehen. Damals musste er auch schon eine Welttournee unterbrechen - für zwei Monate. Vor wenigen Jahren musste er seinen Tourauftakt in Deutschland wegen einer Kehlkopfentzündung verschieben. (dpa/red)