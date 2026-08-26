Nach dem Tod von Dolly Parton im Alter von 80 Jahren richtet sich der Blick der Musikwelt nicht nur auf ihr bisheriges Lebenswerk, sondern auch auf ein ungewöhnliches Vermächtnis, wie das Entertainment-Magazin „E! News“ berichtet. Die US-Musikerin hat demnach eine bislang unveröffentlichte Aufnahme hinterlassen, die erst im Jahr 2045 an die Öffentlichkeit gelangen soll.

Dolly Parton: Song „My Place In History“ bleibt in Kiste verschlossen

Das Werk mit dem Titel „My Place In History“ befindet sich in einer verschlossenen Holzkiste, die in einer Vitrine im Lobbybereich des „DreamMore Resort“ in Pigeon Forge im US-Bundesstaat Tennessee ausgestellt ist. Die sogenannte „Dream Box“ aus Kastanienholz ist zugleich eine Hommage an ihren frühen Förderer und Onkel Bill Owens, der sich für den Erhalt der Amerikanischen Kastanie eingesetzt hatte.

Dolly Parton bei einem Besuch in Dollywood. Der Freizeitpark gilt als eines ihrer größten Vermächtnisse und ist eng mit ihrer Heimat in den Smoky Mountains sowie ihrem sozialen Engagement verbunden. Zudem ist er einer der größten Arbeitgeber in Ost-Tennessee. (Archivbild) Copyright: IMAGO/AFF-USA

Unmittelbar neben der Truhe erinnert zudem eine alte Holzplanke von der Veranda ihres Elternhauses in den Smoky Mountains an den Ort, an dem Dolly Parton ihre allerersten musikalischen Schritte machte.

„Dream Box“ wird erst 2046 geöffnet

Neben der CD mit der unveröffentlichten Aufnahme legte Parton einen handgeschriebenen Liedtext, persönliche Gedanken für die Zukunft sowie ein Abspielgerät bei, um die Wiedergabe auch Jahrzehnte nach der Entstehung zu gewährleisten. Bis zur geplanten Öffnung rund um ihren 100. Geburtstag im Januar 2046 bleiben Melodie und Text der Öffentlichkeit verborgen.

Der Tod der Country-Legende Dolly Parton, die im Alter von 80 Jahren nach kurzer Krebserkrankung in den USA verstorben ist, löst weltweit Trauer aus. Zahlreiche Promis wie Taylor Swift meldeten sich nach der Todesnachricht zu Wort. Mit Welthits wie „Jolene“ und „I Will Always Love You“ stieg Parton zu einer prägenden Ikone der Musikwelt auf.

Bis ins hohe Alter blieb die Sängerin aktiv und arbeitete generationenübergreifend mit jungen Kunstschaffenden zusammen. Neben ihrem musikalischen Lebenswerk hinterlässt sie mit Dollywood und humanitären Projekten ein bleibendes Erbe, das nun von Branchenkollegen und internationalen Institutionen gewürdigt wird.