„Ihr Vermächtnis wird ewig sein“Taylor Swifts bewegende Worte zum Tod von Dolly Parton

Die Country-Legende Dolly Parton ist am Dienstag (25. August) im Alter von 80 Jahren gestorben. Wie Vertreter der Künstlerin bestätigten, erlag sie einem Krebsleiden. Zahlreiche Prominente und Weggefährten äußerten ihr Beileid.

Eine besonders persönliche Würdigung kam von Taylor Swift. In einer Stellungnahme, die unter anderem an „USA Today“ übermittelt wurde, schrieb die 36-jährige Sängerin und Songwriterin: „Eine Welt ohne Dolly fühlt sich nicht möglich, real oder richtig an. Doch wegen der ewig großzügigen Art, wie sie ihre Zeit auf dieser Erde verbracht hat, und der unzähligen Leben, die sie zum Besseren verändert hat, wird ihr Vermächtnis ein ewiges sein.“

Taylor Swift trauert um Dolly Parton

Swift bezeichnete Parton als „das Geschenk, das immer weitergab“. Sie habe anderen Mut gemacht, sie selbst zu sein, und gleichzeitig „sanft und ehrlich, oft auch humorvoll“ Lehren über die Welt vermittelt.

Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren gestorben. (Archivfoto) Copyright: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

„Irgendwie war sie echte Anmut und echter Mut in einer einzigen strahlenden Person. Sie besaß das weichste Herz, wenn es um die Nöte anderer ging, und ein Rückgrat aus Stahl, um ihren eigenen Wert als Künstlerin zu verteidigen“, so Swift weiter.

Nach dem Tod der Country-Ikone: Taylor Swift zollt Dolly Parton großen Respekt

Die Pop- und Country-Künstlerin erinnerte an Partons Songtexte und Melodien, „die selbst die kältesten Herzen aufgetaut“ hätten, an die Millionen Bücher, die die Imagination Library Kindern weltweit geschenkt hat, und an die Wege, die Parton für nachfolgende Generationen geebnet hat. „Dolly, ich werde bei jedem Schritt an dich denken“, schloss Swift.

Swift und Parton kannten sich seit 2010, als beide beim 85. Geburtstag der Grand Ole Opry auftraten. In den folgenden Jahren zeigten sie öffentlich gegenseitigen Respekt. Zu Beginn ihrer Karriere hatte Swift zudem eine Coverversion von Partons Hit „Here You Come Again“ an Plattenfirmen verteilt.

Erst im Juli hatten Swift und ihr Ehemann Travis Kelce zwei Millionen Dollar an Partons Imagination Library gespendet, wofür sich die Country-Ikone noch persönlich bedankt hatte.

Mit ihrem Statement reiht sich Taylor Swift in die Riege zahlreicher Künstlerinnen und Künstler ein, die Dolly Parton als außergewöhnliche Persönlichkeit und Vorbild würdigen. Parton gilt als eine der einflussreichsten Figuren der Country-Musik und als Philanthropin, deren Wirken weit über die Bühne hinausreichte. (red)