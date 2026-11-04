„Die Kontrolle verloren“Til Schweiger spricht offen über seine Alkoholsucht

Til Schweiger scheint aus seinen gesundheitlichen Rückschlägen und privaten Eskapaden aus der Vergangenheit gelernt zu haben. In der aktuellen Ausgabe des „Playboy“ spricht der 62-Jährige offen über seine verheerende Alkoholsucht - und gibt sich geläutert.

Der Schauspieler spricht ungewöhnlich offen über die vergangenen Jahre, in denen vieles aus dem Gleichgewicht geraten war. Im Zentrum stehen sein Alkoholkonsum, eine Therapie und eine neue Beziehung.

Til Schweiger spricht über seine Alkoholsucht

Schweiger erklärt, dass er seit dem 1. Februar keinen Alkohol mehr getrunken habe. Zuvor habe er versucht, seinen Konsum mit einer „Zwei-Gläser-Regel“ zu begrenzen. Das habe eine Zeit lang funktioniert, dann sei es jedoch wieder mehr geworden.

„Ich habe die Kontrolle mehr als einmal verloren und jedes Mal zu viel getrunken. Ich wusste, ich muss das ändern.“ Von einem Tag auf den anderen habe er dann komplett aufgehört. Rückblickend sagt er: „Von meiner Persönlichkeit her bin ich sicher eine Suchtperson.“

Til Schweiger äußert sich zu Gewaltvorwürfen

Auch zu den Vorwürfen aus dem Jahr 2023 bei den Dreharbeiten zu „Manta, Manta – Der Film“ äußert sich der Familienvater. Er bestätigt erneut, einem Line Producer eine Backpfeife gegeben und sich noch am selben Tag dafür entschuldigt zu haben.

Die Therapie habe seine Sichtweise verändert: „Wenn ich die Therapie früher gemacht hätte, wäre dieser Ausraster am Set wahrscheinlich nicht passiert.“ Heute befinde er sich „in einem Stadium der inneren Ruhe, das ich in meinem ganzen Leben noch nicht erreicht habe“.

Til Schweiger spricht erstmals über seine neue Freundin

Zudem spricht Schweiger erstmals selbst von „meiner Freundin“, ohne ihren Namen zu nennen. Laut Medienberichten handelt es sich um Oona T., die eine Kindertagesstätte in Berlin leitet und sich häufig auf Mallorca aufhält. Sie habe ihm geholfen, das selbst Aufgebaute neu wertzuschätzen.

Auf der Finca habe sie zu ihm gesagt: „Ist dir eigentlich bewusst, wie schön das alles ist, was du hier erschaffen hast? Du müsstest doch jeden Tag über dein Grundstück laufen und dich darüber freuen.“ Inzwischen tue er das manchmal. (mbr)