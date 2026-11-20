Koma, Transplantation, Lähmungserscheinungen: Während seines Lebens hat Tony Bauer schon viel Zeit in Krankenhäusern verbracht. Die Ursache dafür ist das Kurzdarmsyndrom, an dem der Comedian seit seinem achten Lebensjahr leidet. „Ich hatte das Gefühl, ich bin der beste Kranke der Welt“, blickte der heute 31-Jährige am Freitag im ZDF-Talk „Volle Kanne“ auf seine Kindheit zurück. „Immer, wenn ich ins Krankenhaus gekommen bin, wusste keiner, was ich habe.“ Dreimal lag Bauer im Koma, und er „war mal sechs Monate blind, weil ich kein Vitamin A bekommen hab“.

Schon als Kind musste er einiges mitmachen. Vor seiner Diagnose sei er im Krankenhaus „dreimal nach Hause geschickt“ worden. Erst, als Bauer nach einer Urinprobe „auf dem Dienstflur ohnmächtig“ geworden sei, landete er auf dem Operationstisch. Dort sei bei dem Not-Eingriff dann festgestellt worden, dass sein Dünndarm abgestorben ist, schilderte er im ZDF.

„Ich möchte unbedingt mit Erinnerungen sterben und nicht mit Träumen“

Danach wurde ein Rucksack zu seinem Markenzeichen. Darin verbirgt sich ein Infusionsbeutel, der täglich bis zu 17 Stunden „die Nährstoffe in meinen Organismus pumpt“, erläuterte Tony Bauer. Mittlerweile haben neue Medikamente diese Zeit verkürzt. Trotz allem will sich der Komiker nicht von seiner Krankheit definieren lassen. „Die Geschichte ist nicht, ich bin krank und mache das. Ich bin richtig, richtig gut in dem, was ich mache - und ich bin krank“, sagte er über seine Krankheit.

Weil er schon so viel mitgemacht habe, habe er „nicht so Angst vor Sachen“, berichtete der 31-Jährige. „Ich habe immer versucht, zu überleben. Jetzt darf ich zum ersten Mal leben, und ich möchte schauen, wie viel Leben passt in ein Leben“, blickte er in die Zukunft. Sein Motto laute: „Ich möchte unbedingt mit Erinnerungen sterben und nicht mit Träumen.“

Sein Humor hilft ihm dabei. „Ich liebe es, dass Leute lachen, weil ich selbst so viel geweint habe“, beschrieb es Bauer im ZDF-Talk. „Humor entwickelt sich durch Leid.“ Schon als Kind habe er gescherzt, damit sich „die anderen keine Sorgen um mich machen“. Auch Krankenschwestern und Ärzte habe er mit Witzen unterhalten. (tsch)