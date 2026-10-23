Als Commander Mike „Viper“ Metcalf bildete er Tom Cruise als Maverick zum Kampfpiloten der US-Navy aus und wurde mit „Top Gun“ 1986 einem breiten Publikum bekannt. Jetzt ist Tom Skerritt im Alter von 93 Jahren gestorben. Wie seine Familie dem US-Magazin „People“ mitteilte, starb er eines natürlichen Todes. Während die Welt ihn für seine schauspielerischen Leistungen kannte, verwiesen die Angehörigen in dem Statement auf „seinen Humor, seine Neugier, seine Weisheit, seine Großzügigkeit und die Liebe, die er in unser Leben gebracht hat“.

Ursprünglich wollte Tom Skerritt gar kein Schauspieler werden, sondern Regisseur. Doch bei einer Theateraufführung an der Universität UCLA (USA) wurde er als Bühnenkünstler entdeckt. 1979 startete er schließlich im Science-Fiction-Klassiker „Alien“ richtig durch, ehe er sieben Jahre später für „Top Gun“ besetzt wurde. 1993 gewann er für seine Rolle als Sheriff Jimmy Brock in der Serie „Picket Fences - Tatort Gartenzaun“ einen Emmy. Insgesamt wirkte Skerritt in mehr als 150 Produktionen mit. (tsch)