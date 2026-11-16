„Trainsurfer“ Leo (18) sprang erstmals mit zwölf auf fahrenden Zug„Ich weiß, dass es falsch ist“

Sein Hobby sei „auf jeden Fall“ lebensgefährlich. Abhalten lässt sich Leo, der eigentlich anders heißt, vom Trainsurfen dennoch nicht. In der ARD-Doku „Y-Kollektiv: Trainsurfer - Tödlicher TikTok-Hype“ (ab sofort in der ARD-Mediathek) gibt er Autor David Donschen preis, trotz seiner erst 18 Jahre bereits 500 bis 1000 Mal illegal auf einen Zug oder eine S-Bahn gestiegen zu sein - bei voller Fahrt voraus. Erstmals holte er sich den Kick mit zwölf Jahren, seither kommt er nicht davon los.

„Man gewöhnt sich irgendwann an das Adrenalin“, gibt er dazu an. Deswegen sei Leo auch irgendwann auf ICEs gestiegen. „Das ist total egoistisch“, ist sich der 18-Jährige bewusst. Trotzdem hört er nicht auf, filmt sich bei seinen „Rides“ und stellt die Videos davon bei Social Media online. „Ich rate Leuten privat sehr dolle ab“, ist sich Leo seiner Doppelmoral bewusst: „Ich weiß, dass es falsch ist.“ Ihn selbst habe aber nicht einmal eine schwache Hirnblutung infolge eines Unfalls vom Trainsurfen abgehalten.

Umso erstaunlicher ist Leos Berufswunsch, der auch Autor Donschen irritiert. „Seit Kind auf will ich Bahnfahrer werden“, verrät er, sich schon „immer für Züge interessiert“ zu haben: „Es ist mein Traumberuf.“

Zugbegleiter fordert harte Strafen für Trainsurfer: „Die müssen ins Gefängnis“

Dass der Traumberuf wegen Trainsurfern zum persönlichen Horror werden kann, weiß Zugführer Leon. „Solche Leute wissen gar nicht, was sie da tun“, ist er sich sicher. Fünf Jahre ist er bisher im Beruf, passiert ist noch nichts. Doch die Furcht vor einem Personenunfall ist da. „Manche Leute zerstört es komplett von innen“, berichtet er von betroffenen Zugführern. „Die werden sich ein Leben lang Vorwürfe machen, selbst wenn sie dafür nichts können.“ Einige hängen wegen der teils schweren psychischen Folgen sogar ihren Job an den Nagel.

Zugbegleiter Jalil stand einmal sogar schon Auge in Auge mit einem Trainsurfer. „Er hat mir den Mittelfinger gezeigt und ist runtergesprungen“, erinnert er sich in der „Y-Kollektiv“-Doku an die Begegnung im hinteren Führerstand. „Die müssen ins Gefängnis, damit sie etwas lernen“, fordert Jalil härtere Strafen für Trainsurfer.

Ob diese wirklich etwas ändern würden, bezweifeln die Münchner Trainsurfer Bartel und Ronny (anonymisiert) in dem Film. „Ich kenne niemanden, der auf gesunde Art und Weise losgekommen ist“, sagt Bartel. Er selbst hat den Absprung nur mit sehr viel Glück geschafft. Ein Unfall mit der Oberleitung beförderte ihn mit schweren Verletzungen auf die Verbrennungsstation im Krankenhaus. Hauttransplantationen waren nötig. Seither steigt er auf keine Züge mehr. Gleiches gilt für Ronny. Es sei ein „einschneidendes Erlebnis, wenn der beste Freund quasi bei lebendigem Leibe verbrennt“, erklärt er. (tsch)