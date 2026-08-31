„Traumatisches Erlebnis“Bettina Tietjen berichtet von unangenehmer Überraschung in NDR-Talkshow

Seit über 30 Jahren ist Bettina Tietjen bereits mit ihrem Mann verheiratet. Wie schnell ihr davor aber bereits klar gewesen sei, ob ein Verhältnis eine Zukunft haben könnte, hat die NDR-Moderatorin jetzt im Podcast „Frühstück mit Barbara“ von Barbara Schöneberger verraten. Die 66-Jährige stellt klar: „Früher war das bei mir so, wenn ich in der Wohnung von einem Typen war, da wusste ich schon nach 30 Sekunden, ob daraus was werden könnte oder nicht.“

Ein No-Go für die Gastgeberin der „NDR Talk Show“ und „DAS!“: Motiv-Bettwäsche. „Finde ich ganz, ganz gruselig“, erzählt Bettina Tietjen im Podcast und nennt als Beispiele Bettwäsche mit Fußball- oder Disney-Motiven: „Da hätte ich auf dem Absatz kehrtgemacht.“

Barbara Schöneberger pflichtet ihr bei: „Da gibt es auch keine zwei Meinungen.“ Bettina Tietjen findet: „Das sagt viel über einen Menschen aus.“ Auch Bilder von unbekleideten Frauen an der Wand seien nicht akzeptabel. „Das ist auch wirklich zum Das-Weite-Suchen“, so die Moderatorin. Sie könne sich selbst gar nicht vorstellen, sich umgekehrt Bilder von Männern an die Wand zu hängen.

Auch das sieht Barbara Schöneberger ähnlich, gibt aber zu, sich „einen schönen Männerkörper“ durchaus gerne anzusehen. „Weil man ja jetzt nicht mehr ganz so häufig damit zu tun hat wie früher“, scherzt die Podcasterin. In dem Zusammenhang fällt Bettina Tietjen eine unangenehme Geschichte ein.

„Ich fand das überhaupt nicht lustig“

„Mir haben sie ja mal einen Stripper ins Studio geschickt. Das war ein traumatisches Erlebnis für mich“, erinnert sich Bettina Tietjen, dass sie zum Geburtstag während ihrer Live-Sendung „DAS! Rote Sofa“ von einem Mann überrascht wurde. „Da kommt ohne Vorwarnung so eine Musik und da kommt da so ein Typ rein und zieht sich in einem Affenzahn aus ... Ich konnte so schnell gar nicht gucken“, berichtet sie. Sie habe immer nur weggeschaut und gesagt: „Ich habe da nichts mitzutun.“

„Ich fand das auch überhaupt nicht lustig“, meint die Moderatorin. Selbst die Redaktion, die sich einen kleinen Spaß habe erlauben wollen, habe nicht damit gerechnet, dass sich der Mann so schnell entblößen würde. Da es eine Vorabend-Show gewesen sei, hätten sich auch die Verantwortlichen selbst Sorgen gemacht, so Bettina Tietjen. „Das ist traumatisch, sage ich dir. Das werde ich nie vergessen.“ (tsch)