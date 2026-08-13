„Verrückte Nacht“Travis Kelce spricht zum ersten Mal über Hochzeit mit Taylor Swift

Die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce war ein Medienereignis sondergleichen. Und doch gelang es dem Brautpaar bislang, genaue Details des Abends unter Verschluss zu halten. Mehr als einen Monat nach der Trauung hat sich nun jedoch Travis Kelce höchstpersönlich zu dem XXL-Event im New Yorker Madison Square Garden geäußert.

„Es war eine schöne Off-Season. Die Hochzeit war der beste Abend meines Lebens“, erklärte der Football-Profi am Rande des Trainingscamps der Kansas City Chiefs. Er sei „dankbar für alle, die gekommen sind, gefeiert und Spaß mit uns hatten. Es war eine verrückte Nacht. Eine Nacht voller Feierlichkeiten.“

Auch über den ungewöhnlichen Veranstaltungsort sprach der NFL-Star. „Es ist irgendwie cool, sich einen Kindheitstraum zu erfüllen - in dieser Halle zu sein, dem Mekka aller Sportstätten, und dort zu heiraten“, sagte der 36-Jährige. Nun wolle er seinen Fokus jedoch wieder auf den Sport richten.

Hochzeit soll mehrere Millionen gekostet haben

Taylor Swift und Travis Kelce hatten sich am 5. Juli vor rund 1.000 Gästen aus Musik, Film und Sport das Jawort gegeben. Laut „TMZ“ soll das Paar rund drei Millionen US-Dollar gezahlt haben, um den Madison Square Garden für insgesamt drei Tage zu mieten - inklusive Auf- und Abbau.

Zu den Gästen gehörten unter anderem Adam Sandler, der die Trauung leitete, Lena Dunham mit einer viel beachteten Rede sowie Paul McCartney, der mit „I Wanna Hold Your Hand“ einen selten gespielten Beatles-Klassiker präsentierte. Daneben feierten enge Freunde wie Selena Gomez, Ed Sheeran und Patrick Mahomes ebenso mit wie prominente Gäste aus Film und Literatur, darunter Steven Spielberg, Tom Hanks, Brad Pitt und Ben Stiller. (tsch)