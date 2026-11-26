Im Dezember 2012 gaben sich Rapper Sido und seine damalige Ehefrau Charlotte Engelhardt (48) das Ja-Wort. Das Paar, das zwei gemeinsame Söhne hat, war acht Jahre verheiratet, bis es 2020 die Trennung öffentlich machte. Im Podcast „Hotel Matze“ von Matze Hielscher (47) hat Paul Würdig (45), wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, nun über die gescheiterte Ehe gesprochen.

Damals sei es sein Traum gewesen, gemeinsam mit Charlotte um die Welt zu segeln, wenn die beiden Kinder einmal aus dem Haus sein würden. Heute wisse er: „Das kann immer wieder passieren, dass man sich trennt.“ Er sei „nicht mehr so festgefahren, was das angeht, dass man mit jemandem für immer und ewig zusammen sein muss“, betont er.

Bei der Hochzeit mit seiner Ex-Frau Charlotte sei dies noch anders gewesen: „Ich dachte schon: Bis, dass der Tod uns scheidet, wir meinen das ernst.“ Nach dem Ehe-Aus habe er dementsprechend „ein Gefühl von Versagen in mir“ verspürt, „als das dann nicht geklappt hat.“

Sido: „Die Ehe hat mir gezeigt, dass ich nicht für Ehe gemacht bin“

Rückblickend habe die gemeinsame Zeit mit seiner Ex-Frau ihm auch einiges über sich selbst gelehrt: „Diese Ehe, die hat mir gezeigt, dass ich nicht für Ehe gemacht bin“, erklärt der 45-Jährige. Er habe immer von genau diesem Leben geträumt, dann jedoch realisiert: „Ich musste da jetzt einmal durch, um zu wissen: Nee, das ist doch nicht für mich.“

Nach der Beziehung habe er angefangen, sich mehr mit sich selbst und seinem inneren Bewusstsein zu beschäftigen. „Davor hat mein Leben nur hier draußen stattgefunden“, betont er. Heute sei er sich sicher, dass das Aufeinandertreffen und die Ehe zwischen ihm und Charlotte Engelhardt vorbestimmt waren. „Ich glaube, viele Menschen, die du auf deinem Weg triffst - ihr habt euch vorher verabredet.“

Trotz des Ehe-Aus stellt der Musiker klar: „Ich werde mich für immer um sie kümmern und um die Kinder.“ Das hätten beide einander versprochen. (tsch)