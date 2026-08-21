Tony Christie lässt sich von seiner Erkrankung nicht bremsen. Der britische Pop- und Schlagersänger, der mit weltweiten Hits wie „(Is This The Way To) Amarillo“, „I Did What I Did for Maria“ oder „Don’t Go Down to Reno“ Musikgeschichte geschrieben hat, blickt weiterhin voller Tatendrang in die Zukunft. Trotz seiner öffentlich gemachten Demenz-Diagnose denkt der 83-Jährige keineswegs ans Aufhören. Im Gegenteil: Christie steht weiterhin auf der Bühne und plant bereits neue Auftritte.

Seine Diagnose machte der Sänger im Januar 2023 öffentlich. Zuvor hatte seine Frau Sue bemerkt, dass er zunehmend Probleme mit seinem Gedächtnis hatte. Christie berichtete damals im Gespräch mit dem irischen Sender RTÉ, dass er unter anderem plötzlich Schwierigkeiten mit Kreuzworträtseln bekommen habe. Nach Untersuchungen sei bei ihm eine beginnende Demenz festgestellt worden.

Tony Christie spricht offen über seine Demenz-Erkrankung

Von seiner musikalischen Arbeit hat ihn die Erkrankung nach eigenen Angaben bislang nicht abgehalten. Im Interview mit ITV News im Januar 2023 sagte Christie, er sei „entschlossen, so lange wie möglich weiter aufzutreten“. Damals kündigte er außerdem weitere Aufnahmen und eine Tour an.

Seit rund sechs Jahrzehnten steht Tony Christie auf der Bühne – seine musikalische Karriere begann bereits Mitte der 1960er-Jahre. (Archivbild) Copyright: imago images/Horst Galuschka

Auch drei Jahre nach der Diagnose denkt Christie nicht daran, kürzerzutreten. Im April 2025 sagte er in der britischen Sendung „Loose Women“: „Was die Arbeit angeht, hat es mich überhaupt nicht beeinträchtigt. Ich gehe raus und singe genau wie vorher. Auf der Bühne bin ich ein anderer Mensch.“

Seine Ehefrau Sue bestätigte in derselben Sendung, dass Christie auf der Bühne kaum etwas von seiner Erkrankung anmerken lasse. Zu Hause sei er dagegen deutlich ruhiger.

Schlager-Ikone denkt trotz Demenz nicht ans Aufhören

Aufgeben kommt für Christie ohnehin nicht infrage. Bereits 2023 sagte er laut RTÉ: „Ich freue mich darauf zu arbeiten. Ich liebe es zu arbeiten.“ Dabei erinnerte er sich an einen Spruch seines Großvaters: „Du gehst in Rente, du stirbst.“ Christie fügte hinzu: „Ich werde einfach weitermachen und weitermachen. Ich fühle mich gut. Ich könnte für immer weitermachen.“

Für seine Auftritte hat Christie lediglich einige Anpassungen vorgenommen. Im Gespräch mit RTÉ erklärte er, dass inzwischen ein Bildschirm mit den Liedtexten auf der Bühne steht. „Ich benutze ihn nicht sehr oft, er ist einfach da, damit ich mich sicher fühle“, sagte der Sänger.

„Ich schäme mich nicht dafür“

Christie spricht auch offen über die Bedeutung der Musik für seinen Umgang mit der Erkrankung. In seiner persönlichen Geschichte für die Sheffield Hospitals Charity erklärte er: „Musik ist in meiner Seele und sie gibt mir auch an den dunkelsten Tagen Freude und Glück.“ Zugleich sagte er, Musik sei ein „kraftvoller Auslöser“, um Symptome im Zusammenhang mit Demenz zu verbessern.

Mit „(Is This the Way to) Amarillo“ landete Tony Christie nicht nur einen Welthit – der Ohrwurm wurde später auch zu einem beliebten Fußball-Stadionhit. (Archivbild) Copyright: dpa

Auch seine Diagnose selbst ist für Christie kein Grund, sich zurückzuziehen. In seinem Auftritt bei „Loose Women“ erklärte er: „Ich sage ihnen, dass ich Demenz habe. Ich schäme mich nicht dafür. Wenn jemand da draußen das hat: Schämt euch nicht. Es gibt nichts, wofür man sich schämen muss.“

Für Tony Christie ist die Bühne damit auch mehr als fünf Jahrzehnte nach seinen ersten großen Erfolgen noch lange kein Ort der Vergangenheit. Der Sänger tritt weiterhin regelmäßig in Großbritannien auf und ist auch international unterwegs – unter anderem stehen 2026 Auftritte in Österreich, Deutschland und Belgien auf seinem Tourplan.

Seine Fans dürfen sich deshalb auch in Zukunft auf Auftritte freuen. Für die „Schlager Radio-SchlagerReise 2027“ auf Mallorca ist Christie bereits fest eingeplant. Gemeinsam mit zahlreichen weiteren Künstlerinnen und Künstlern, darunter auch Kölner wie Ingrid Kühne, Marita Köllner und Marie Reim, wird er vom 27. April bis zum 4. Mai 2027 auf der spanischen Insel auftreten.