„Mehrmals die Warnfahne geschwungen“Beliebter TV-Koch rechnet mit ZDF ab und warnt Nachfolger

Nach mehr als zehn Jahren als Gesicht der erfolgreichen ZDF-Reihe „Besseresser“ beendet Sebastian Lege seine Zusammenarbeit mit dem Sender. Der gelernte Koch und Lebensmittelexperte lässt seinen Vertrag Ende 2026 auslaufen und wechselt zur RTL-Gruppe.

In einem Podcast hat der 47-Jährige seine Entscheidung nun begründet und dabei dem Mainzer Sender deutliche Vorwürfe gemacht. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund.

Im Podcast „Dr. Riemer“ berichtete Lege, er habe die Verantwortlichen rechtzeitig darauf hingewiesen, dass das Themenfeld nach hunderten analysierten Produkten irgendwann ausgereizt sein werde. Vorschläge für neue Formate seien jedoch „abgeschmettert“ worden.

„Ich habe mehrmals die Warnfahne geschwungen, aber leider wurde ich ignoriert, so nach dem Motto: ‚Du machst jetzt schön das weiter, was wir wollen, und nichts anderes‘“, sagte er. Zudem sei Druck ausgeübt worden, stärker moderativ „draufzukloppen“, was fachlich nicht angemessen gewesen sei.

Das Verhalten der ZDF-Verantwortlichen habe seine berufliche Reputation berührt. Deshalb habe er entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Die Entscheidung sei ihm schwergefallen, denn die Marke „Besseresser“ sei „auch ein Baby von mir“.

Der Nachfolger bei „Besseresser“ wird der Influencer und YouTuber Tim Armann. Lege wünschte ihm viel Glück, mahnte aber: „Das ZDF ist immer noch lineares Fernsehen und die Anforderungen sind ganz andere als bei YouTube. Das ist eine ganz andere Zielgruppe.“ Er hoffe, dass die Marke überlebt.

Seine eigene Idee, Alltagsprodukte wie Pizza oder Döner mit technologischen Verfahren vor der Kamera zu verbessern, hatte Lege dem ZDF als Weiterentwicklung von „Besseresser“ vorgeschlagen – allerdings ohne Erfolg.

Bei VOX (RTL-Gruppe) stieß das Konzept hingegen auf Begeisterung und wurde unter dem Titel „Lege kommt auf den Geschmack“ umgesetzt. Bei RTL habe er sich „sehr wohlgefühlt“, weil man offen gewesen sei und ihn „auch mal habe machen lassen“. (mbr)