Hercule Poirot (Peter Ustinov) verbringt seine Ferien auf einem Luxuskreuzfahrtschiff mit Kurs auf Israel - doch hat er nicht lange Zeit zum Entspannen. (Bild: 2023 Metro-Goldwyn-Meyer Studios Inc.) Copyright: 2023 Metro-Goldwyn-Meyer Studios Inc.

Nur selten ließ sich Lauren Bacall, „Bogies“ Ex-Frau, unmittelbar nach dessen Tod am 14. Januar 1957 noch überreden, vor eine Kamera zu treten. Versuche, wie „Das Geschenk der Liebe“ (1958) und „Ein Fall für Harper“ (1966) blieben weitgehend erfolglos. Bacall setzte die Priorität beim Theater, am Broadway erntete sie weit bessere Kritiken als im Kino. So spielte sie die Rolle der Margo Channing in dem Musical „Applause“, für die sie ebenso wie 1970 für „Woman of the Year“ einen „Tony“ erhielt. Einer der Gründe, warum sie sich 1987 noch einmal für einen recht konventionellen US-Kriminalfilm zur Verfügung stellte, war Peter Ustinov.

Emily Boynton (Piper Laurie, links) fährt mit ihren Stiefkindern und ihrer Schwiegertochter Nadine (Carrie Fisher) in den Urlaub nach Europa. (Bild: 2023 Metro-Goldwyn-Meyer Studios Inc.) Copyright: 2023 Metro-Goldwyn-Meyer Studios Inc.

Der verkörperte in „Rendezvous mit einer Leiche“ (Sonntag, 16. August, 20.15 Uhr, ARTE) zum dritten und letzten Mal nach „Tod auf dem Nil“ (1978) und „Das Böse unter der Sonne“ (1982) den Meisterdetektiv Hercule Poirot. Ein weiterer Grund war, so erzählte sie später in einem Interview ein ganz persönlicher: Bacall, die jüdischen Glaubens war, willigte ein, in dem Film mitzuspielen, da sie dadurch Gelegenheit hatte, zum ersten Mal nach Israel zu reisen.

Bis in die Nebenrollen exzellent besetzt

Colonel Carbury (John Gielgud, Mitte) versucht mit Dr. Sarah King (Jenny Seagrove) und Detektiv Hercule Poirot (Peter Ustinov, li.), den Mörder zu finden. (Bild: 2023 Metro-Goldwyn-Meyer Studios Inc.) Copyright: 2023 Metro-Goldwyn-Meyer Studios Inc.

Der Anwalt Jefferson Cope (David Soul) und die Sekretärin Miss Quinton (Hayley Mills) interessieren sich für die Antike, aber mehr noch dafür, wer ihre Mitreisende Emily Boynton getötet hat. (Bild: 2023 Metro-Goldwyn-Meyer Studios Inc.) Copyright: 2023 Metro-Goldwyn-Meyer Studios Inc.

Denn im Nahen Osten spielt „Rendezvous für eine Leiche“: Eine Kreuzfahrt durch Palästina hatte Hercule Poirot eigentlich vorgesehen, doch dann wird an Bord des Luxusliners die reiche Amerikanerin Emily Boynton (Piper Laurie) ermordet. Bei seinen Recherchen stößt der belgische Meisterdetektiv auf die Familie der Toten, die nicht gerade durch einen freundlichen Umgangston auffällt. Poirot entdeckt ein Netz aus Neid und Intrigen.

1937 schrieb Agatha Christie die Vorlage „Appointment of Death“, die 40 Jahre später durch Michael Winner verfilmt wurde. Lauren Bacall verkörpert die britisch-steife Parlamentsabgeordnete Lady Westholme. Und auch die weiteren Nebenrollen sind exzellent besetzt. Unter anderem sind Oscar-Preisträger John Gielgud (“Arthur - Kein Kind von Traurigkeit“), Carrie Fisher (“Krieg der Sterne“) und David Soul (“Starsky & Hutch“) zu sehen. (tsch)