Nachdem Ripley (Matt Damon) den treulosen Freund umgebracht hat, schlüpft er in dessen Rolle. Ein spannendes Versteckspiel beginnt. (Bild: ARD Degeto) Copyright: ARD Degeto

„Ein Talent hat jeder Mensch“, glaubt Dickie Greenleaf (Jude Law). „Unterschriften fälschen, Lügen erfinden, so gut wie jeden imitieren“ - Tom Ripley (Matt Damon) verfügt über gleich drei herausragende Fähigkeiten, die er wohlbedacht einzusetzen weiß. Patricia Highsmiths Kriminalroman „Der talentierte Mr. Ripley“ wurde schon einmal verfilmt: 1959 von René Clement unter dem Titel „Nur die Sonne war Zeuge“. Alain Delon spielte Ripley als eiskalten Killer, der am Ende seine gerechte Strafe erhält. Anthony Minghella, Oscarpreisträger für „Der englische Patient“, wählte 1999 eine andere Herangehensweise. Sein Ripley ist ein Getriebener, der sich mehr und mehr im Netz seiner Lügen verstrickt. Der BR zeigt den Film am Freitag, 14. August, 22.50 Uhr im Fernsehen.

Fausto (Rosario Fiorelli, links), Tom Ripley (Matt Damon) und Dickie Greenleaf (Jude Law, rechts) amüsieren sich im Jazzclub. (Bild: ARD Degeto) Copyright: ARD Degeto

In seinem unbedingten Verlangen nach gesellschaftlicher Anerkennung ähnelt Ripley dem Klatschreporter Marcello Rubini (Marcello Mastroianni) in Federico Fellinis Klassiker „Dolce Vita“(1959). Beide sind nur Zaungäste der mondänen Bussi-Gesellschaft, die sich selbstverliebt im Kreis dreht und Außenstehende mit Verachtung straft. Ist es Zufall, dass sowohl Fellinis römischer Narrenreigen als auch Cléments Outsider-Drama im selben Jahr entstanden?

Gerechtigkeit? „Langweilig und künstlich“

Als Dickie (Jude Law, links) Tom (Matt Damon) die Freundschaft kündigt, bleibt Ripley nur eine Chance, nicht aus dem Paradies vertrieben zu werden: Er muss den snobistischen Dandy töten und in dessen Identität schlüpfen. (Bild: ARD Degeto) Copyright: ARD Degeto

In Italien lernt Tom Ripley (Matt Damon) die Amerikanerin Meredith Logue (Cate Blanchett) kennen. (Bild: ARD Degeto) Copyright: ARD Degeto

Ripley ist mit klaren Anweisungen nach Italien gekommen. Im Auftrag von Dickies Vater soll er den verlorenen Sohn zurück in die Staaten bringen. Doch es kommt anders - ganz anders. Die beiden jungen Männer verstehen sich auf Anhieb prächtig. Zusammen mit Dickies Verlobter Marge (Gwyneth Paltrow) genießt man das dolce far niente. Doch als Ripley seinen neu gewonnenen Freund im Affekt tötet, reift in ihm ein teuflischer Plan.

Während Clément delikate Themen wie das homoerotische Verhältnis zwischen Dickie und Ripley weitgehend außer Acht ließ - ein zu heißes Eisen für die damalige Zeit - arbeitet Minghella in seiner Neufassung die entsprechenden Untertöne behutsam heraus. Die Blicke, die beide wechseln, verraten viel, selbst wenn es der Regisseur sonst bei Andeutungen belässt.

Mit viel psychologischem Gespür zeichnet Minghella Ripleys Weg vom charmanten Tunichtgut und Hochstapler zum kaltblütigen Mörder nach. „Besser ein falscher Jemand als ein echter Niemand“ - das ist Ripleys Motto, für das er über Leichen geht. „Den Wunsch der Gesellschaft nach Gerechtigkeit finde ich langweilig und künstlich“, hat Patricia Highsmith einmal gesagt. Bei Minghella kommt Ripley ungeschoren davon. Das Einzige, was ihn verfolgen könnte, ist sein schlechtes Gewissen. (tsch)