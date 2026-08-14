Großer Waldbrand in NRW: Erster Ortsteil im Kreis Düren evakuiert – Bundeswehr-Panzer im Einsatz

Wegen eines Waldbrandes in der Gemeinde Hürtgenwald (Kreis Düren) wird ein Ortsteil evakuiert. Der Ortsteil Gey, in dem gut 1800 Menschen leben, müsse „sofort evakuiert“ werden, teilte die Gemeinde in der Eifel am frühen Freitagmorgen mit. Gegen 8 Uhr war die Evakuierung abgeschlossen.

Der Waldbrand breitet sich aus, bewegt sich auf den kleinen Ortsteil zu. Die Gemeinde appellierte: „Nehmen Sie nur die nötigsten persönlichen Gegenstände mit!“ Eine Anlaufstelle für die Betroffenen wurde in einer Grundschule eingerichtet.

Waldbrand in NRW: Gemeinde Hürtgenwald wird evakuiert

Die Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen und zahlreiche Glutnester. Mindestens ein Hubschrauber soll die Feuerwehr bei den Löscharbeiten am Waldbrand nahe Hürtgenwald unterstützen. Die Unterstützung sei angefordert worden, sagte eine Sprecherin des Kreises Düren. Einsatzkräfte versuchen, ein Übergreifen der Flammen auf den Ort zu verhindern.

Bei Hürtgenwald (Kreis Düren) brennt der Wald. Copyright: Nord-West-Media TV/dpa

Bereits am Donnerstag hatte ein Hubschrauber über dem Wald Löschwasser abgeworfen, so eine Polizeisprecherin. Mit Einbruch der Dunkelheit konnte der Pilot jedoch nicht weiterfliegen.

Hubschrauber hilft bei Waldbrand nahe Hürtgenwald

Die Kölner Wehr unterstützt ebenfalls die Löscharbeiten. „Wir sind mit Fahrzeugen und 65 Kräften im Einsatz“, sagte ein Sprecher Freitagfrüh (14. August). Die Polizei Köln hat als größere Behörde die polizeilichen Maßnahmen übernommen. Sprecher Sascha Wallmeroth: „Wir unterstützen in den Bereichen der Evakuierung und halten durch Verkehrsmaßnahmen die Einsatz- und Rettungswege frei.“

% VEEDEL-Umfrage 55 Stimmen Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen Waldbränden und dem Klimawandel? 14.08.2026 Der Klimawandel trägt wesentlich dazu bei Es gibt keinen Zusammenhang

Auch das EU-Waldbrandmodul, bestehend aus zwölf Fahrzeugen mit 32 Einsatzkräften von den Feuerwehren Bonn, Königswinter, Düsseldorf und Leverkusen, ist bei Hürtgenwald im Einsatz. Die Kräfte sind speziell für den Einsatz zur Vegetationsbrandbekämpfung geschult und waren bereits bei Waldbränden in den Niederlanden und Spanien im Einsatz.

Waldbrand bei Köln: Bundeswehr schickt Panzer

Wie der WDR berichtet, sei auch ein Panzer der Bundeswehr im Einsatz. Das Kettenfahrzeug soll Waldwege freiräumen und so den Zugang für die Einsatzkräfte erleichtern.

Am späten Donnerstagabend (13. August) hatte die Gemeinde Hürtgenwald die Großschadenslage ausgerufen. In der Nähe von Großhau und Gey brannte zu dem Zeitpunkt ein Waldgebiet von rund 25 Hektar. Ein Übergreifen der Flammen auf die Orte könne nicht vollständig ausgeschlossen werden, hieß es. (dpa/iri/mbr)