In der Nacht zum Dienstag (11. August) sind Kölner Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz ins Industriegebiet Westhoven ausgerückt. Dort waren fünf Fahrzeuge in Brand geraten.

Der Einsatz erfolgte gegen 1.30 Uhr im Bereich der Armand-Peugeot-Straße, wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte. Die Feuerwehr war mit einem kompletten Löschzug vor Ort, um die Feuer an drei verschiedenen Einsatzorten zu löschen.

Ermittlungen wegen Brandstiftung

Wie eine Polizeisprecherin am Morgen gegenüber dieser Redaktion mitteilte, wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Die Ursache der Feuer ist noch unklar. Bei einem der betroffenen Wagen handelte es sich um ein E-Auto. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlugen die mutmaßlichen Täter zwischen 0.40 Uhr und 2.05 Uhr an drei Stellen in Westhoven zu. In der André-Citroën-Straße brannten ein Ford Transit sowie ein Opel Astra auf einem Firmengelände. In der Armand-Peugeot-Straße standen ein BYD Sealion und ein Mercedes GLC in Flammen. An der Berliner Straße brannte ein Volvo XC 70.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen und geht von einem Zusammenhang der Taten aus. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

Bereits im Juni hatte es in Westhoven, Gremberghoven und Ensen Fälle von Brandstiftungen gegeben. Ob ein Zusammenhang zu diesen Fällen besteht, ist laut Polizei unklar. Die Ermittlungen laufen. (red)