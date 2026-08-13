In einem Wohnhaus in Ostheim ist am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die im Vollbrand stehende Wohnung in der Gernsheimer Straße hatte für eine starke Rauchentwicklung gesorgt.

Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte ein Bewohner des Hauses gegen 13.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung von einem Balkon im ersten Obergeschoss und einen ausgelösten Rauchmelder gemeldet. Die Leitstelle der Feuerwehr hatte daraufhin einen Löschzug und den Rettungsdienst alarmiert.

Wohnungsbrand in Ostheim: Niemand wurde verletzt

Die starke Rauchentwicklung war laut Feuerwehr bereits auf der Anfahrt zu sehen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Wohnung im Vollbrand gestanden, woraufhin weitere Kräfte nachalarmiert wurden. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude mithilfe der Einsatzkräfte eigenständig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Trupps haben demnach unter Atemschutz auf der Vorder- und Rückseite des Gebäudes den Brand bekämpft. Zeitgleich seien die übrigen Wohnungen von weiteren Atemschutztrupps kontrolliert worden. Das Feuer konnte kurze Zeit später gelöscht werden.

Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit 45 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen im Einsatz. Die Aufräum- und Nachlöscharbeiten dauern den Angaben zufolge noch an. (red)