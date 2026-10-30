Inspektor Very Long (Bastian Pastewka) hat mit allerlei Untier zu kämpfen. (Bild: RTL / © Constantin Film Verleih GmbH) Copyright: RTL / © Constantin Film Verleih GmbH

In der Zeit des bundesrepublikanischen Wirtschaftswunders gab es einen Mann, der es schaffte, die Straßen leerzufegen. Edgar Wallace lieferte den Stoff für die Leinwände der 60er. Die großen Erfolge der deutschen Filmgeschichte mit Blacky Fuchsberger, Klaus Kinski und Heinz Drache waren schon bald Klassiker. Darf sich also ein Team, das für seine respektlose Boshaftigkeit bekannt ist, an diesem nationalen Kulturgut vergreifen? Natürlich! Oliver Kalkofe und Oliver Welke machten 2004 nichts anderes als Bully Herbig mit den Winnetou-Filmen. Nur ist „Der Wixxer“ (Freitag, 30, Oktober, 20.15 Uhr, RTL Nitro), ihre Hommage an die Filme der Kindheit, um einiges abgedrehter, rasanter und unterhaltsamer.

Der dubiose Earl of Cockwood (Thomas Fritsch) züchtet offiziell Möpse. In Wahrheit unterhält er einen regen Handel mit Girl-Groups. (Bild: RTL / © Constantin Film Verleih GmbH) Copyright: RTL / © Constantin Film Verleih GmbH

Der Wixxer treibt nicht erst seit gestern sein Unwesen, der Londoner Unterwelt ist schon lange das Lachen vergangen. Denn die Opfer des Oberschurken sind die Unterschurken, die allesamt dem Universum des Edgar Wallace entspringen. Der Zinker ist genauso tot wie der Frosch mit der Maske, und der Hexer hat zum letzten Mal gehext. Auf dem Weg zur kriminellen Herrschaft über die britische Hauptstadt kennt der Wixxer keine Gnade. Dafür grinst er immer schön fies mit einer Totenkopfmaske in die ratlosen Gesichter der Polizei.

An der Grenze zwische Genie und Wahnsinn

Kann Chefinspektor Even Longer (Oliver Kalkofe) die attraktive Miss Pennymarket (Tanja Wenzel) vor dem Wixxer beschützen? (Bild: RTL / © Constantin Film Verleih GmbH) Copyright: RTL / © Constantin Film Verleih GmbH

Butler Alfons Hatler (Christoph Maria Herbst) ist die gute Seele des Schlosses. (Bild: RTL / © Constantin Film Verleih GmbH) Copyright: RTL / © Constantin Film Verleih GmbH

Und Scotland Yard ist so ratlos wie immer. Zumal deren bester Mann im Moment zu nichts zu gebrauchen ist. Chief-Inspector Even Longer (Oliver Kalkofe) hat vor Kurzem seinen Partner Rather Short verloren. Aber Even Longer rappelt sich auf und hat mit Very Long (Bastian Pastewka) einen neuen Partner an die Seite gestellt bekommen. Gemeinsam blödeln sie sich durch die Filmgeschichte und machen Jagd auf den Verbrecher.

„Der Wixxer“ legt ein irrwitziges Tempo vor. Edgar Wallace ist nicht der Einzige, der dazu Vorlagen lieferte - Robert Koch, Achim Mentzel, die Staatssicherheit und der ekligste Schnauzbartträger der Weltgeschichte werden genauso persifliert. Es stört wenig, dass der Film an einigen Stellen holpert, weil die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ziemlich dünn ist. Wichtig sind der Spaß, die Spielfreude, die Lust am Entdecken. Eine Adolf-Hitler-Kopie als gute Seele des Schlosses, illegale Exportgeschäfte mit Girlgroups, Horst Feratu und Fritz Carraldo, wilde Verfolgungsjagden auf dem Fahrrad, das ganze Wallacesche Universum mitsamt Lords, Nebel und Themse (und einem beeindruckend kinskiesken Lars Rudolph) machen einfach nur Spaß.

Davon überzeugten sich fast zwei Millionen Kinozuschauer. Die Fortsetzung „Neues vom Wixxer“, die im März 2007 in die Kinos kam, lockte bislang allerdings nurmehr halb so viele vor die Leinwand. (tsch)