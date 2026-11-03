„Ich habe dich gehasst!“Vanessa Schmitt konfrontiert Raúl Richter nach Trennung

Sieben Jahre lang gingen Vanessa Schmitt (30) und Raúl Richter (39) gemeinsam als Paar durchs Leben. In Paris macht der langjährige GZSZ-Schauspieler seiner damaligen Freundin schließlich einen Hochzeitsantrag - doch ein Jahr später war zwischen Schmitt und Richter alles aus.

Schmitt stellt nun klar: „Er hat sich letztendlich von mir getrennt.“ Einen konkreten Grund habe er ihr nicht genannt. Bei ihrem Wiedersehen im Paramount+-Format „Eating With My Ex VIP“ soll sich dies ändern. Dort trifft sich das ehemalige Paar zu einer Aussprache wieder. Schmitt macht ihrem Ex dabei schnell klar, wie sehr ihr die plötzliche Trennung zusetzte.

„Er kann aus dieser Situation nicht fliehen, wir sitzen uns gegenüber und das heißt, er muss mir Antworten geben“, betont die „Grip“-Moderatorin vor dem Treffen. Und die Fragen haben es durchaus in sich. Zunächst will Vanessa Schmitt von Richter wissen, wieso er ihr einen Antrag gemacht habe. „Weil ich's gefühlt habe“, stellt Richter klar. Er habe den Antrag bis ins kleinste Detail geplant und sich Gedanken gemacht.

Dennoch räumt er ein: „Das Problem sind bei mir die impulsiven Handlungen, die ich tätige.“ Eine Hochzeit sei für ihn zudem keine „Lebensentscheidung“. „Das klingt jetzt blöd, aber eine Hochzeit oder sowas kann man ja auch wieder auflösen.“ Eine Aussage, die Schmitt fassungslos macht.

Raúl Richter: „Das würde ich nicht noch mal so machen“

„Raúl weiß einfach nicht, was er will“, meint die 30-Jährige. Danach kommen die einstigen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten auf den Tag der Trennung zu sprechen. Denn so plötzlich wie das Beziehungs-Aus folgte auch die öffentliche Bekanntmachung durch den Schauspieler. Ein Fakt, der seiner Ex-Freundin schwer zu schaffen machte.

Richter gibt sich reumütig: „Das würde ich nicht noch mal so machen“, versichert er und schiebt nach: „War doof.“ Schmitt macht klar: „Ich habe dich gehasst!“ Sie habe damals keine Zeit gehabt, „überhaupt mal darüber nachzudenken und dann kamen natürlich schon alle auf mich zu“. Dass ihr Ex ihr außerdem nach der Trennung sofort auf Instagram entfolgte, finde sie „kindisch“. Richter erklärt, er habe dies aus Selbstschutz getan.

Letztendlich verläuft das Dinner versöhnlich. Die 30-Jährige betont gegenüber Richter: „Ich mag dich wirklich als Menschen. Als Partner, als Beziehung - funktioniert einfach nicht, aber du kannst ja nichts dafür.“ Richter selbst wird am Ende sichtlich emotional, als er seiner Ex-Partnerin erklärt: „Ich will nur sagen, dass du nichts falsch gemacht hast. Es lag nie an dir, das ist einfach meine Baustelle, die ich selber mit mir hab.“ Schmitt sei „fantastisch“ und eine „wunderbare Person“, betont Richter und gibt zu, „dass mir das alles leid tut“.

Auf die Frage nach einem möglichen Comeback meint er: „Ich sag immer: Sag niemals nie. Es kann irgendwann vielleicht mal ein Liebes-Comeback geben, wer weiß.“ Seine Verflossene dagegen stellt klar: „Ein Liebes-Comeback mit Raul ist zu hundert Prozent ausgeschlossen. Mir geht es viel zu gut. Es klingt hart, aber ich habe einfach jetzt ein Problem weniger.“

Die erste Folge „Eating With My Ex VIP“ ist ab Dienstag, 3. November, auf Paramount+ zu sehen. (tsch)